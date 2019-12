Oliver Pocher feiert Comeback bei “5 gegen Jauch”

Das Dream-Team ist zurück: Oliver Pocher kehrt als Moderator für die RTL-Show “5 gegen Jauch” zurück und wird Günther Jauch und einem fünfköpfigen Promi-Rateteam wieder auf den Zahn fühlen.

Nachdem er für die „Let’s Dance“-Tournee auf Deutschlands Bühnen unterwegs war, kehrt Oliver Pocher (41) ins TV zurück: Der Comedian wird wieder „5 gegen Jauch“ moderieren. In zwei neuen Folgen (20. und 27. Dezember, jeweils ab 20.15 Uhr bei RTL) wird er durch die Rate-Show mit Günther Jauch (63) führen, in der fünf Stars gegen den „Wer wird Millionär“-Quizmaster antreten werden.

Günther Jauch muss sich am 20. Dezember gegen ein Team bestehend aus ehemaligen „Let’s Dance“-Teilnehmern, einem Tanzprofi und einem Juror der Tanzshow beweisen: Evelyn Burdecki (31), Pascal Hens (39), Sabrina Mockenhaupt (38), Massimo Sinató (39) und Joachim Llambi (55). Es folgt am 27. Dezember ein Team mit Komiker Lutz van der Horst (44), Ex-Fußballprofi Mario Basler (50), Moderatorin Nazan Eckes (43), Kollegin Laura Wontorra (30) und deren Vater, Moderator Jörg Wontorra (71). Auf den Sieger, ob Promi-Team oder Günther Jauch, wartet eine Siegprämie von 100.000 Euro, die gespendet wird.

2017 nahm Pocher Abschied

„Hello Again… Ich freue mich sehr, diese einzigartige Quizshow mit Günther Jauch, nach einer kurzen kreativen Pause, wieder moderieren zu dürfen! Wir werden besser als jemals zuvor sein“, sagte der frischgebackene Vater Oliver Pocher, sein Sohn kam am 11. November zur Welt, in einem ersten Statement über sein Comeback. Günther Jauch tritt in „5 gegen Jauch“ seit 2009 gegen prominente oder normale Kandidaten. 2017 hatte Pocher der Show nach acht Jahren und 29 Folgen den Rücken gekehrt. Kult-Kommentator Frank „Buschi“ Buschmann trat anschließend seine Nachfolge an.

RND/jom/spot