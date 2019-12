“A Christmas Prince”: Synchronisations-Panne beim Netflix-Weihnachtsfilm

Eine Synchronisations-Panne vermiest deutschen Netflix-Nutzern den Spaß am Weihnachtsfilm “A Christmas Prince: The Royal Baby”. Die Synchronisation stimmt nicht mit den Lippenbewegungen überein.

Es ist schon eine kleine Tradition: In der Adventszeit veröffentlicht der Streaming-Riese Netflix einen neuen Teil der Weihnachtsfilm-Reihe „A Christmas Prince“. Und das ist auch in diesem Jahr nicht anders, auf den ersten Teil im Jahr 2017 folgte 2018 „A Christmas Prince: The Royal Wedding“ und vor wenigen Tagen der dritte Teil „A Christmas Prince: The Royal Baby“. Doch für deutsche Nutzer gibt es ein unschönes Problem.

Denn nach der Veröffentlichung des Films passte die Synchronisation überhaupt nicht, die Lippenbewegungen hinkten dem Ton mehrere Sekunden hinterher. Zuschauern fiel das natürlich sofort auf. Bei Twitter fragten Nutzer nach: „Was ist mit der Synchronisation von A Christmas Prince los? Wird das noch behoben?“, fragte eine Nutzerin. Netflix antwortete umgehend: „Hui, da war wohl der Glühwein doch stärker als ich dachte. Ich kümmere mich drum, versprochen“, twitterte der offizielle deutsche Account.

Schnelle Antwort, leider keine umgehende Problemlösung: Netflix schaltete die deutsche Tonspur von „A Christmas Prince: The Royal Baby“ aus, auch am Freitagabend war sie nicht wieder verfügbar.

RND/seb