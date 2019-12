RTL-Soap “Herz über Kopf” wird eingestellt

Der Sender “RTL” stellt die Daily-Soap “Herz über Kopf” ein – obwohl sie erst seit August im Nachmittagsprogramm läuft. Es ist nicht die erste Vorabendserie, die nicht die gewünschten Quoten erzielt.

Aus und vorbei – das war es mit „Herz über Kopf“: Die Vorabendserie des Senders RTL wird eingestellt – und das obwohl sie erst seit August über die Bildschirme läuft.

„Wir haben den Nerv der Zuschauer nicht getroffen“, sagt Unterhaltungschef Markus Küttner gegenüber dem Medienmagazin „DWDL“. Die etwas mehr als 70 Folgen sollen im Schnitt weniger als sechs Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erreicht haben, heißt es weiter. Die Vorabendserie mit dem Sendeplatz 17 Uhr werde jedoch nicht einfach so abgesetzt, stattdessen soll die Geschichte bis Februar zu Ende gebracht werden.

Zukunft der Produktionsfirma noch unklar

Es ist nicht die erste „RTL“-Serie, die anders läuft, als es geplant war: Auch für die Daily-Soap „Freundinnen – jetzt erst recht“ gab es nach 159 Folgen keine Fortsetzung. Von „Herz über Kopf“ erhoffte sich der Sender einen besseren Erfolg – wurde jedoch enttäuscht. „Am Ende müssen wir möglicherweise feststellen, dass sich horizontal erzählte Serien in diesem Umfeld schwertun“, so Küttner. Produziert wurde die Serie von Filmpools Schwesterfirma „TFS“ (The Fiction Syndicate), die eigens für die Serie gegründet worden war. Die Zukunft des Unternehmens sei noch unklar.

Den Sendeplatz übernehmen wird eine Kochshow mit Steffen Henssler. Zudem gibt es nach Angaben des Magazins eine weitere Neuerung im Nachmittagsprogramm: Marco Schreyl soll ab Februar eine neue Talkshow moderieren.

