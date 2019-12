José-Carreras-Stiftung wehrt sich gegen Vorwürfe

KurLeipzig/München. z vor der Spendengala des Star-Tenors José Carreras sorgt dessen Stiftung für Diskussionen. Die suspendierte Geschäftsführerin der Stiftung erhebt schwere Vorwürfe. Die Organisation selbst will dagegen vorgehen.

Unmittelbar vor der Spendengala des Star-Tenors José Carreras wehrt sich dessen Leukämie-Stiftung gegen Vorwürfe. Die suspendierte Geschäftsführerin hatte die Deutsche José-Carreras-Stiftung bezichtigt, ihr den Posten entzogen zu haben, weil sie „unbequem“ wurde.

Das führte Gabriele Kröner in einem Schreiben an die Mitglieder der Leukämie-Stiftung aus, welches der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet. „Die Vorwürfe sind absolut haltlos“, sagte ein Sprecher der in München ansässigen Stiftung am Donnerstag.

Stiftung leitet juristische Schritte ein

Kröner wirft der Stiftung vor, deutsches Spendengeld für Allgemeinkosten eines Forschungsinstituts der spanischen Stiftung des Sängers in Barcelona zu verwenden. „Als geschäftsführender Vorstand sehe ich es als meine Pflicht an, auf den Erhalt der Gemeinnützigkeit zu achten und im notwendigen Falle gegenzusteuern, auch wenn ich damit dem Wunsch des Stifters oder seiner katalanischen Berater entgegentrete“, teilte Kröner der Deutschen Presse-Agentur mit.

Die Stiftung fördere die Forschung gegen Leukämie und damit auch internationale Projekte – „insbesondere, wenn daran deutsche Wissenschaftler beteiligt sind und es um vielversprechende Therapieansätze geht“, so der Sprecher der Stiftung. Nach seinen Angaben hat die Organisation juristische Schritte gegen die Vorwürfe eingeleitet.

Viele Promis auf der Bühne erwartet

Am Donnerstagabend wollte José Carreras in Leipzig bei einer Gala Spenden für seine Stiftung sammeln. Auf der Bühne wurden unter anderen Herbert Grönemeyer, Peter Maffay und Barbara Schöneberger erwartet. Nach Angaben der Stiftung wurden in den vergangenen 25 Jahren mehr als 1250 Forschungs-, Struktur- und Sozialprojekte mit mehr als 220 Millionen Euro gefördert.

RND/dpa