Böhmermanns Abschied: Der zynische Sprecher der Nerdfraktion muss jetzt Herz zeigen

Schluss, aus, das war’s. Nach sechs Jahren in der kuscheligen Fernsehnische verabschiedet sich Jan Böhmermann mit „Neo Magazin Royale“ vom Zwergkanal ZDF neo. Im Herbst 2020 wird er mit neuem Konzept ins ZDF-Hauptprogramm wechseln. Kann das gut gehen? Ein Kommentar – und ein Vorschlag.

Nein, es ist nicht das Ende einer Ära. Dazu war das „Neo Magazin Royale“ dann doch zu sehr Insiderwitz. Ein kleiner, schillernder TV-Gottesdienst für eine loyale Fangemeinde, ein wöchentliches Beömmelungsritual für Bürgerkinder mit Jan Böhmermann als Zeremonienmeister und lebendes Zwinker-Smiley. Aber es ist doch eine Zäsur: Nach 167 Ausgaben zieht es den „blassen, dünnen Jungen“ (Zuschauerpost) weiter ins Erwachsenenfernsehen. Im Herbst 2020 startet eine neue Böhmermann-Show im ZDF. Das „Neo Magazin Royale“ – nur echt mit „hinten E“ – ist damit Geschichte.

Das ist eine gute Nachricht. Denn der 38-Jährige ist an einem Wendepunkt angekommen. Als blitzgescheitem Spötter macht ihm kaum jemand etwas vor. Als Stachel im Fleisch der Republik beherrscht er es meisterhaft, blödsinnige Rituale zu sezieren, selbstgefällige Deutschpop-Besinnungssänger zu entlarven, rechten Populismus zu enttarnen und die Mechanismen der Meinungsbildung zu erklären. Aber es gab zuletzt immer öfter ein Problem: Seine Sendung war eher smarter politischer Haltungsnachweis als herzerwärmende Late-Night-Show. Was er für die Finalsendung plant? Ist geheim.

Ein präziser Entschlüssler des Zeitgeistes

Kein Zweifel: Böhmermann ist ein präziser Entschlüssler des Zeitgeistes. Er sah sich immer als Sprecher der Nerdfraktion. Wenn die André-Rieu-Fans ihr eigenes Fernsehen haben, fragte er, warum soll sich dann nicht auch der mokant lächelnde Millennial mit seinen Themen im deutschen Fernsehen wiederfinden dürfen? Und sei es nur in der Nische (und in der Mediathek)? Kein Wunder, dass der Youtuber Rezo nach seinem CDU-Video Böhmermanns Show als Plattform für die Nachbetrachtung wählte.

Lästern kann er wie kein Zweiter. Was Böhmermann aber (bisher) fehlt, ist das Weltumarmungs-Gen. Die Fähigkeit, Menschen glücklich zu machen. Natürlich weiß er: Der Witz wohnt als Parasit auf dem Leid. Und Satire ist die böse kleine Schwester des Humors. Wenn Humor der heitere, blaue Himmel ist, dann ist Satire der Blitz. Blitze können zerstören, in Flammen setzen, Flächenbrände auslösen. Humor kann das alles nicht. Böhmermann setzt immer auf den Blitz. Aber einem empörten Mann beim Kämpfen zuzusehen ist halt auf Dauer ermüdend.

Das ZDF braucht Böhmermann viel dringender als Böhmermann das ZDF

Genau das ist der Grund, warum der Muttersender ZDF so lange zögerte, seinen Chefanarchisten und Oberzyniker ins Hauptprogramm zu lassen. Dabei braucht das ZDF Böhmermann viel dringender als Böhmermann das ZDF. Denn die Zeiten, in denen die Bedeutung des Zweiten Deutschen Fernsehens die des ZDF-neo-Moderators weit überstrahlte, sind längst vorbei. Wann hat zuletzt ein ZDF-Star eine solche Welle ausgelöst wie Böhmermann in der Schmähgedicht-Affäre um Erdogan?

„Wer die große ZDF-Bühne betritt, wird auf großer ZDF-Bühne verhauen“, hat er dem RedaktionsNetzwerk Deutschland mal gesagt. „Das ist halt so. Das ist meine Jobbeschreibung.“ Warum zog es ihn trotzdem ins ZDF? Weil er ganz klassisch Anerkennung sucht. Weil er weiß, dass nach den Spielregeln der konservativen deutschen Medienlandschaft ein Superstar erst als arriviert gilt, wenn er die Mühen der Nische durchgearbeitet hat. Dabei ist Böhmermann als Marke längst wirkmächtiger als ZDF-Stars wie Maybrit Illner, Claus Kleber oder Oliver Welke. Er setzte zuletzt lieber auf Aufklärung statt Aufheiterung.

„Dahinter steckt ein genialer Plan“

„Ich hätte ohne Probleme Material, um dreimal die Woche Sendung zu machen“, sagte der Mann, der 2009 noch Tänzer und „Sidekick“ in der „Harald Schmidt Show“ war, schon vor zwei Jahren. „Ich will im Fernsehen alt werden.“ Sein Intendant Thomas Bellut sah ihn in der Abteilung Jugendbespaßung aber lange Zeit besser aufgehoben. Es ist, als ahnte man in Mainz: Böhmermann? Das gibt Stress. „Eine tägliche Late-Night-Show ist für uns zurzeit kein Thema“, heißt es in Mainz lange Zeit.

Von täglich ist noch keine Rede – aber an den Erwachsenentisch haben sie Böhmermann nun doch gelassen. Der Moderator reagiert mit sanftem Spott: „Dass das ZDF uns bereits nach sechs Jahren im ZDF neo ins Hauptprogramm holt, mag wie eine kopflose Kurzschlussreaktion wirken, aber mir wurde vom ZDF glaubhaft versichert, dass dahinter ein genialer Plan steckt.“

Ironie, natürlich. Aber Ironie ist ein gefährliches Instrument. Man muss Ironie lesen können, um sich nicht beleidigt zu fühlen. Nur wenige können das. Es ist natürlich Ironie, wenn Böhmermann über „alte Menschen“ lästert, sie seien „die Sandsäcke unserer Gesellschaft“ und bestünden „zu 4 Prozent aus grauen Haaren, zu 35 Prozent aus schlaffem Bindegewebe und zu 61 Prozent aus Geschichten von früher“. Er macht sich damit nicht über Alte lustig, sondern über Altersrassismus. Der Boulevard freilich neigt dazu, sich um der Erregung willen absichtlich blöd zu stellen. Also heißt es sofort großflächig: „Böhmermann beschimpft Alte.“

„Beruflich bin ich nicht vorsichtiger geworden, nein“, sagte er dem RND. „Ich weiß halt, was ich auslösen kann, und gehe mit diesem Wissen etwas bewusster um. Aber es ist nicht so, dass da jetzt die Angst mitfährt.“ Er wird aber wissen, dass man von ihm beim ZDF nicht nur Polarisierung erwartet. Sondern sicher auch einen Schuss Liebe. Selbst Stefan Raab schaffte es am Ende, ab und zu mal ein Herz zu zeigen.

Es fehlt einer, dem Sarkasmus gänzlich fremd ist

Weggefährten wie Klaas Heufer-Umlauf verabschiedeten sich fast wehmütig von der Show. Zuletzt war Böhmermann dann doch ein bisschen zu streng geworden. Er schien bei aller Chuzpe und trotz weiterhin blitzender Augen irgendwie mürbe beschimpft, als habe er einmal zu oft „und diesen unlustigen Minimacho muss ich mit meinen Gebühren bezahlen“ über sich lesen. Aber nach fünf Grimme-Preisen, fünf Comedy-Preisen und drei Deutschen Fernsehpreisen kann man eine Sendung in Würde sterben lassen.

Wie könnte es Böhmermann im ZDF gelingen, sein emotionales Portfolio zu erweitern? Indem er einem Mann einen Platz an seiner Seite anbietet, der keinerlei Zynismus kennt. Dem Sarkasmus fremd ist. Der schon als Podcaster an der Seite von Böhmermann für einen Schuss menschliche Wärme sorgt: Olli Schulz. Herrgott, was könnte das für eine feine Sendung werden.

Die Abschiedsfolge des „Neo Magazin Royale“ ist am Donnerstag ab 22.15 Uhr bei ZDF neo zu sehen und bereits ab 20.15 Uhr in der ZDF-Mediathek abrufbar.

Von Imre Grimm/RND