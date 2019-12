Tim Mälzer tritt bei “Kitchen Impossible” gegen Jamie Oliver an

Tim Mälzer will in seiner Show “Kitchen Impossible” gegen eine der bekanntesten Größen der Kochwelt antreten: In seinem Podcast “Fiete Gastro” holt sich der deutsche TV-Koch die Zusage von Jamie Oliver für ein besonderes Duell ab.

Tim Mälzer (48) hatte in seiner aktuellen Folge seines Podcasts „Fiete Gastro“ hohen Besuch: Der britische TV-Koch Jamie Oliver (44) sprach mit ihm über Freundschaft, die kulinarische Welt und sein neues Kochbuch „Veggies“. Am Ende stellte der deutsche TV-Koch, der die Begegnung auch mit einem Instagram-Post festhielt, noch eine Frage, die ihm unter den Nägeln brennt: Mälzer möchte in seiner TV-Show „Kitchen Impossible“ (VOX), in der er sich im Wettstreit mit Profiköchen unlösbaren kulinarischen Herausforderungen stellt, gegen den britischen Koch antreten. Lässt sich Jamie Oliver auf das Duell ein?

Dem Briten ist die TV-Show seines Kollegen nicht unbekannt: „Ich habe sie gesehen, es ist eine tolle Sendung“, schwärmte Oliver. Deshalb muss der Koch nicht lange überlegen, ob er sich dem Duell stellt: „Deal!“ Mälzer benötige für den Dreh im kommenden Jahr drei oder vier Tage seiner Zeit – für Oliver kein Problem. „Die Leute müssen dich sehen und nicht nur hören. Es macht Spaß dir zuzugucken, wie du deine Welt erklärst“, beschrieb Mälzer seine Mission, Jamie Oliver ins deutsche Fernsehen zu bringen.

Zur „Bild“-Zeitung sagte Mälzer: „Ich freue mich außerordentlich, dass Jamie Oliver meine Einladung zu ,Kitchen Impossible‘ angenommen hat. Wir kennen uns seit über zwei Jahrzehnten. Und ich verspreche nichts weniger, als das Duell des Jahres – das ich selbstverständlich gewinnen werde.“ Kochshow-Fans können sich 2020 also auf eine spannende kulinarische Begegnung freuen.

