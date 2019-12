Streamingdienst arbeitet an Doku über Greta Thunberg

Jeder spricht über sie, und nun soll es bald auch eine Doku über sie geben: die Klimaaktivistin Greta Thunberg. So plant der Streamingdienst Hulu einen Film über die junge Schwedin.

Los Angeles. Der Streamingdienst Hulu bringt einen Film über die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg heraus. Die Dokumentation werde im kommenden Jahr Premiere haben, teilte Hulu am Montag auf Twitter mit. Als Regisseur ist Nathan Grossman an Bord. Die 16-jährige Thunberg ist die Initiatorin der internationalen Klimainitiative Fridays for Future. Sie ist damit zur Anführerin einer weltweiten Jugendbewegung geworden.

Das Filmteam habe Thunberg unter anderem bei ihren ersten Schulstreiks in Stockholm und bei internationalen Protesten und Auftritten begleitet, berichtete das Branchenblatt „Deadline.com“.

Greta Thunberg wurde vom „Time Magazine“ ausgezeichnet

Thunberg wurde für ihren Einsatz gegen die Klimakrise bereits mit dem Menschenrechtspreis von Amnesty International sowie dem Alternativen Nobelpreis ausgezeichnet. Kürzlich wurde sie als jüngste Persönlichkeit überhaupt vom „Time Magazine“ zur Person des Jahres gekürt.

RND/dpa