Dschungelcamp 2020: Das soll der zwölfte Teilnehmer sein

Das RTL-Dschungelcamp ist jetzt angeblich voll. Medienberichten zufolge soll dieser Schauspieler die Kandidatenliste komplett machen.

Wenn die RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“ am 10. Januar 2020 in die 14. Staffel startet, soll auch der Berliner Schauspieler Raúl Richter (32) mit von der Partie sein. Das meldet die „Bild“-Zeitung. Zum Frauenschwarm wurde er als Dominik Gundlach, den er von 2007 bis 2014 in der TV-Serie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ spielte.

Dschungelcamp 2020: Das sind die Kandidaten

Damit wäre das Teilnehmerfeld für Australien also komplett. Elf der insgesamt zwölf teilnehmenden Promis meldete das Blatt bereits Anfang November. Demnach ziehen neben Neuzugang Raúl Richter auch diese Stars ein:

Jens Büchners Witwe Daniela Büchner (41), Michael Wendlers Noch-Ehefrau Claudia Norberg (48), Ex-Box-Weltmeister Sven Ottke (52), Schauspielerin Sonja Kirchberger (55), DSDS-Gewinner 2016 Prince Damien (29), Ex-CDU-Verkehrsminister Günther Krause (66), TV-Trödler Markus Reinecke (50), DSDS-Teilnehmerin Antonia Komljen (21), Ennesto-Monté-Ex Anastasiya Avilova (31), „Love Island“-Star Elena Miras (27) und Bachelorette-Kandidat Marco Cerulla (31).

RND/ili/spot