Das sind die Sendetermine für “Weihnachten bei Hoppenstedts” 2019

Zu den ewigen Klassikern am Weihnachtsfest zählt schon lange “Weihnachten bei Hoppenstedts”. Die beliebte Sketchreihe von Loriot ist für viele an Heiligabend nicht mehr wegzudenken. Wann der Klassiker an Weihnachten 2019 im TV läuft, erfahren Sie hier.

Weihnachten ist eine aufregende Zeit und besonders bei den Hoppenstedts. Bereits 1978 erschien die erste Fassung des ewigen Klassikers von Loriot. In der heute bekannten Version wurde “Weihnachten bei Hoppenstedts” jedoch zum ersten Mal 1997 ausgestrahlt.

Seitdem flimmern die ausufernden Weihnachtsvorbereitungen der chaotischen Familie über die Bildschirme der Nation. Auch dieses Jahr werden die Hoppenstedts wieder ihre liebe Not mit dem besinnlichen Fest haben – und für viel Heiterkeit sorgen.

“Weihnachten bei Hoppenstedts”: Diese Sender zeigen den Klassiker von Loriot

Loriots Weihnachtsklassiker läuft während der Feiertage auf mehreren Sendern im Fernsehen. Der NDR zeigt die beliebten Sketche sogar gleich dreimal, im Ersten läuft „Weihnachten bei Hoppenstedts“ zweimal. Aber auch der SWR und WDR zeigen den Film zu Heiligabend.

Wer also im alljährlichen Weihnachtsstress nicht immer Zeit hat, bekommt reichlich Gelegenheiten, um “Weihnachten bei Hoppenstedts” an einem anderen Sendetermin nachzuholen.

Sendetermine 2019 für “Weihnachten bei Hoppenstedts”

Alle Sendetermine von “Weihnachten bei Hoppenstedts” 2019 auf einen Blick:

Montag, 23. Dezember: 22.00 Uhr – NDR Dienstag, 24. Dezember: 13.50 Uhr – Das Erste Dienstag, 24. Dezember: 18.05 Uhr – NDR Dienstag, 24. Dezember: 21.45 Uhr – NDR Dienstag, 24. Dezember: 23.25 Uhr – SWR Dienstag, 24. Dezember: 23.50 Uhr – WDR Donnerstag, 26. Dezember: 04.00 Uhr – Das Erste“Weihnachten bei Hoppenstedts” im Stream ansehen

Neben der Ausstrahlung im TV bieten die Sender auch die Möglichkeit, “Weihnachten bei Hoppenstedts” im Live-Stream auf ihren jeweiligen Webseiten anzusehen.

Hier geht’s zu den Streams von: Das Erste, NDR, WDR und SWR.

Und auch wer die Gelegenheit verpasst haben sollte, live einzuschalten, kann den vollständigen Film noch einige Tage nach der Fernsehausstrahlung in der ARD-Mediathek kostenlos abrufen.

Hier geht’s zu ARD-Mediathek.

“Weihnachten bei Hoppenstedts” auf Netflix, Amazon Prime und Co.

Die großen Streamingdienste stellen “Weihnachten bei Hoppenstedts” dieses Jahr nicht zur Verfügung. Weder Amazon Prime Video, noch Netflix nehmen die Sketchreihe von Loriot ins Sortiment auf. Und auch bei Google Play und Sky fehlt der Weihnachtsfilm. Wer also außerhalb der Sendetermine das Weihnachtsfest der Hoppenstedts erleben will, muss auf die klassische DVD zurückgreifen.

“Weihnachten bei Hoppenstedts“ auf DVD und Blu-Ray

Das Problem: “Weihnachten bei Hoppenstedts“ ist in seiner 25 Minuten dauernden Version auf DVD nicht leicht und auf Blu-Ray gar nicht zu finden. Die Hoppenstedts und ihr Weihnachtsfest sind ein Teil von Loriots Gesamtwerk, weswegen die Sketchreihe meistens auch nur in gesammelten DVD-Boxen enthalten ist.

Aufgrund der vielen Inhalte und des Kultstatus dieser Filmboxen, kosten sie bei den meisten Anbietern über 100 Euro. Etwas viel Geld für 25 Minuten Weihnachtsstimmung – vielleicht aber ein gutes Weihnachtsgeschenk für die ganze Familie?

RND/lk