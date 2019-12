Nico Rosberg ist der Neue bei „Die Höhle der Löwen“

Der Nachfolger für Frank Thelen in „Die Höhle der Löwen“ ist gefunden: Unternehmer und Ex-Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg wird zum Löwen in der beliebten Gründersendung. Investor Carsten Maschmeyer verkündete die Neuigkeit am Mittwochabend via Twitter.

Es ist eine kleine Sensation: Nico Rosberg wird in der nächsten Staffel von „Die Höhle der Löwen“ als Investor auftreten. Mit den Worten „Jetzt geben wir richtig Gas. Nico Rosberg ist meinem Löwen-Ruf gefolgt und wird der neue Investor bei ‚Die Höhle der Löwen‘“ postete Unternehmer Carsten Maschmeyer am Mittwochabend die Neuigkeit bei Twitter.

Zuvor hatte das Medienmagazin DWDL.de über Rosberg als Neuzugang bei der Vox-Sendung berichtet. Der 34-Jährige wird damit in die Fußstapfen oder besser Prankenabdrücke von Frank Thelen treten. Dieser hatte im November seinen Ausstieg aus der Sendung verkündet. Thelen scheint von dem ehemaligen Formel-1-Rennfahrer als sein Nachfolger jedoch äußerst angetan zu sein, wie er auf Twitter schreibt.

Nico Rosberg beendete 2016 seine Karriere als aktiver Formel-1-Rennfahrer, nur vier Tage nach seinem Weltmeistersieg.

RND/liz