Stuntman stirbt bei “The Walking Dead”-Dreh – Millionenentschädigung für Familie

Bei einem Stunt für die Serie “The Walking Dead” ist ein Stuntman bei einem Sturz aus rund sieben Metern Höhe gestorben. Nun wurde den Angehörigen des Mannes eine Entschädigung in Millionenhöhe zugesprochen.

Los Angeles/Atlanta. Nach dem Tod eines Stuntmans am Set der Fernsehserie „The Walking Dead“ haben Geschworene im US-Staat Georgia den Angehörigen eine Millionenentschädigung zugesprochen. Der 33-jährige John Bernecker war im Juli 2017 an den Folgen eines Sturzes aus rund sieben Metern Höhe gestorben. Die Mutter des Stuntmans hatte Klage gegen den TV-Sender AMC und andere Produktionsfirmen eingereicht. Die Jury in Atlanta habe ihr jetzt 8,6 Millionen Dollar (etwa 7,7 Millionen Euro) zugesprochen, wie die „Los Angeles Times“ und andere US-Medien am Donnerstag berichteten.

Bernecker war ein erfahrener Stuntman, der unter anderem schon bei der „Tribute von Panem“-Reihe mitgewirkt hatte. „The Walking Dead“ läuft in den USA seit 2010 und erzählt die Geschichte einer kleinen Gruppe Überlebender nach einer Zombie-Apokalypse.

RND/dpa