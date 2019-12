Nintendo XMAS Sale: Hunderte Weihnachtsangebote für die Switch – doch Fans sind enttäuscht

Nintendo ist am 19. Dezember in seinen großen XMAS Sale gestartet. Die Rabattaktion deckt auch große Spieletitel ab. Welche Vorteile das den Kunden bringt und was für Angebote es gibt, erfahren Sie hier.

Pünktlich zu den Festtagen bieten viele große Spieleanbieter ihren Kunden besondere Deals an. Neben Steam und Sony mischt natürlich auch Nintendo zum Weihnachtsgeschäft ordentlich mit. Beim großen Nintendo XMAS Sale bietet der japanische Videospielehersteller zahlreiche Rabatte für Switch-Spiele an. Doch trotz teils hoher Rabatte zeigen sich Spieler von dem Angebot enttäuscht.

Wann der startet der Nintendo XMAS Sale?

Der Nintendo XMAS Sale ist am Donnerstag, 19. Dezember um 15 Uhr gestartet. Nintendo selbst kündigte die Weihnachtsangebote auf Twitter nur wenige Tage vor dem Start an.

Welche Angebote gibt es bei dem Switch Sale?

Für Spiele, die im Nintendo XMAS Sale günstig zu kaufen sind, können bis zu 80 Prozent Rabatt anfallen. Welche Spiele im Zuge der Rabattaktion vergünstigt angeboten würden, blieb zunächst allerdings noch im Dunkeln. Inzwischen sind mehr als 700 Games im eShop für die Nintendo Switch stark reduziert. Allerdings fehlen dabei augenscheinlich wirklich große Titel, wie zum Beispiel „Luigi’s Mansion 3“ oder „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“.

Spieler sind enttäuscht vom „XMAS Sale“-Angebot

Stattdessen stehen vor allem kleine, ältere oder unbekannte Games aus dem Nintendo-Sortiment im Programm. Handelt es sich beim Weihnachtssale also um einen Ramschverkauf? Auf Twitter äußerten sich einige Spieler jedenfalls enttäuscht über das Festtagsangebot. Ein Nutzer empfiehlt gar den Blick auf die Konkurrenz von Sony:

Und diese Spielerin hatte sich so auf „Dead by Daylight“ (DbD) gefreut:

Auch selbsterklärte Fans der Switch scheinen dem XMAS Sale von Nintendo nichts Positives abgewinnen zu können:

Hier sind einige Angebote aus dem Nintendo Switch Sale

Trotzdem finden sich zwischen Hunderten kleinerer Spiele auch der ein oder andere bekannte Titel im Nintendo XMAS Sale. So lassen sich zum Beispiel auch Teile der „Final Fantasy“-Reihe vergünstigt ergattern.

Eine Auswahl der Spiele im Nintendo XMAS Sale 2019:

The Banner Saga: 4,99€ statt 24,99€ The Banner Saga 2: 4,99€ statt 24,99€ South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe: 14,99€ statt 59,99€ South Park: Der Stab der Wahrheit: 14,79€ statt 39,99€ The Escapists 2: 6,79€ statt 19,99€ Mario + Rabbids Kindom Battle: 14,79€ statt 39,99€ Final Fantasy X/X-2 HD Remaster: 24,99€ statt 49,99€ Diablo III: Eternal Collection: 39,99€ statt 59,99€

Die gesamten Angebote sind im Nintendo eShop einsehbar.

Nintendo XMAS Sale: Auch für den 3DS?

Zu Beginn des Nintendo XMAS Sales war noch unklar, für welche Endgeräte die reduzierten Spiele ausgelegt sein würden. Nun ist klar, dass derzeit ausschließlich Spiele der Nintendo Switch im XMAS Sale angeboten werden. Spieler der Nintendo 3DS und anderer Gamingplattformen des japanischen Spielegiganten gingen bisher leer aus.

RND/lk