Nest Wifi im Test: Was kann Googles neues Mesh-WLAN?

Google hat einen neuen WLAN-Router auf den Markt gebracht. Die Technik verspricht schnelles Internet selbst im hintersten Winkel der Wohnung. Im Test überzeugt das Nest Wifi – mit kleineren Abstrichen.

Der erste Eindruck ist positiv: Optisch beeindruckt Googles neues Nest Wifi auf Anhieb – und kann sich durchaus mit den edlen Designs anderer Hersteller messen lassen. Zwei dezente und fein abgerundete weiße Geräte entnehmen wir dem Karton, den Router samt Repeater. Beide machen auch in der Hand einen wertigen Eindruck.

Zusammen bilden sie Googles neues Mesh-System, also zwei Funkstationen, die unsere Wohnung mit schnellerem W-LAN versorgen sollen als die bisherige „Bambusleitung“, die immer wieder für familieninternen Frust sorgt. Was also kann Google?

Installation des Nest-Wifi-Routers

Die Installation erfolgt per Smarthome-App. Fix den Router an unser Heimnetzwerk angeschlossen und schon taucht das neue Gerät auf. „Nest-Wifi-Router wurde gefunden – Möchtest du dieses Gerät einrichten?“, fragt die App. Der weitere Prozess verläuft flüssig, QR-Code unter dem Gerät gescannt und schon wird das neue Heimnetzwerk, dem wir noch einen lustigen Namen verpassen, erstellt.

Der gesamte Vorgang nimmt nur wenige Minuten in Anspruch und ist kinderleicht. Ein erster Upload- und Downloadgeschwindigkeitstest zeigt: Das Nest Wifi läuft tatsächlich schneller, als es unser bisheriges Netzwerk tat – zufriedene Gesichter überall. Google selbst bewertet die aktuelle Geschwindigkeit in der App mit „Gut“. Das suggeriert: Offenbar ist da noch Luft nach oben.

Einrichtung mit der Smart Home App

Etwas hakeliger gerät die Einrichtung des Zugangspunktes. Wir platzieren das Gerät, das auch wunderbar als Smart-Speaker fungiert, im Kinderzimmer, verbunden mit der Hoffnung auf eine stabile Zockerleitung. Diese war dem Junior bisher im äußersten Winkel der 140 Quadratmeter großen Wohnung trotz Repeater versagt geblieben.

Doch Googles Mesh-System verspricht auch derart große Flächen mit einem stabilen Netz abzudecken. Leider weicht die Hoffnung schneller Ernüchterung. Die Smart Home App kann den Zugangspunkt nicht finden. Also schneller Anruf beim Google-Technik-Support mit der Erkenntnis: Der Fehler liegt bei uns.

Mesh-Wlan: Mehr Spaß beim Zocken?

Zum Einrichten ist es erforderlich, dass beide Geräte direkt nebeneinander stehen und nicht am jeweiligen Bestimmungsort – in unserem Fall trennten sie etwa 20 Meter und zwei Leichtbauwände voneinander. Ein Installationshinweis dazu von Google wäre nett gewesen, doch den suchten wir vergebens.

Nun gelingt auch die Einrichtung des Zugangspunktes fix, und tatsächlich ist die Wohnung mit (halbwegs) stabilem W-LAN versorgt. Dem Junior reicht die Geschwindigkeit zwar nicht zum Zocken, doch eine Whatsapp-Nachricht ist nun auch im äußersten Winkel der Wohnung schnell verschickt. Unser Fazit: Eine deutliche Verbesserung der Netzabdeckung, aber noch nicht die finale Lösung für unsere Wohnsituation.

Von Carolin Burchardt/RND