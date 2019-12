Top-10 der Forbes-Liste: Das sind die reichsten Youtuber 2019

Sie haben Millionen Follower und verdienen damit auch Millionen. Forbes gab nun die meistverdienenden Youtuber 2019 bekannt. Der Spitzenreiter kam mit seinen acht Jahren auf einen Jahresverdienst von 26 Millionen US-Dollar.

Von einigen dieser Internet-Stars, die von Forbes zu den meistverdienenden Youtubern 2019 gekürt wurden, werden Sie vielleicht noch nie gehört haben. Auf Youtube sind sie jedoch mehr als angesagt. Daniel Middleton alias DanTDM begeistert mit dem Spielen von Minecraft oder Fortnite, der ehemalige Topverdiener Felix Kjellberg, besser bekannt als PewDiePie, ist ebenfalls Gamer, hält aber auch seine persönliche Meinung nicht zurück und Anastasia Radzinskaya verdient im wahrsten Sinne des Wortes spielerisch ihr Geld.

Ein schneller Überblick zeigt: Die Youtuber aus den Top-10 der Meistverdiener scheffelten im vergangenen Jahr zwischen 11,5 und 26 Millionen Dollar. Der älteste von ihnen ist 41 Jahre alt und das jüngste Youtube-Sternchen gerade einmal fünf Jahre. Besonders an der Spitze der Hitliste wird es immer jünger, was bei näherem Hinsehen nicht ganz so verwunderlich ist. Eine aktuelle Studie des Pew Research Centers zeigt, dass Videos, in denen Kinder zu sehen sind, etwa drei Mal so oft aufgerufen werden wie andere Videos.

Forbes-Liste: Das sind die zehn bestverdienenden Youtuber

Platz 10: VanossGaming (Evan Fong), 11,5 Millionen US-Dollar

Wie der Name schon vermuten lässt, ist Evan ein Gamer. Mit seinen „Let’s Play“-Videos begeistert er seine knapp 25 Millionen Follower. Dabei ist die Bandbreite groß: Zu finden sind zum Beispiel Videos, in denen der Youtuber Minecraft, Grand Theft Auto und Fortnite spielt. Sein meist geklicktes Video handelt von Toy Story und wurde 55 Millionen Mal aufgerufen.

Platz 9: DanTDM (Daniel Middleton), 12 Millionen US-Dollar

Daniel steht schon seit Jahren immer wieder auf der Liste der Top-Youtuber. Inzwischen tourt er sogar durch die Welt, um sein internationales Publikum zu begeistern. Sein Steckenpferd: Minecraft. Und sein meist gesehenes Video hat 49 Millionen Klicks und mehr als 50.000 Kommentare.

Platz 7: Markiplier (Mark Fischbach), 13 Millionen US-Dollar

Der 8. Platz fällt aus, denn mit 13 Millionen Dollar Verdienst gibt es zwei Anwärter. Auf seinem Youtube-Kanal verspricht der Deutsche Mark Fischbach tolle Gaming Videos, lustige Comedy Sketsche, animierte Parodien und ein wenig andere Formen von Unterhaltung. Und nicht nur er verdiente durch seine Videos Geld. Nach eigenen Angaben hat er schon mehr als drei Millionen US-Dollar für den guten Zweck gesammelt. In seinem beliebtesten Video warnt er vor dem „gruseligsten Spiel seit Jahren“.

Platz 7: PewDiePie (Felix Kjellberg), 13 Millionen US-Dollar

Er hat einen der vielleicht bekanntesten Namen in der Szene und war dementsprechend schon oft in den Hitlisten der Youtuber zu finden. Erst kürzlich kündigte der teils umstrittene Youtuber PewDiePie jedoch an, eine Pause mit dem Drehen der Videos einlegen zu wollen. Seine 102 Millionen Abonnenten müssen sich also mit älteren Videos begnügen – wie mit seinem meist geschauten, das schon jetzt auf 231 Millionen Views kommt.

Platz 6: TBNRFrags (Preston Arsement), 14 Millionen US-Dollar

Preston Arsement ist ein Neueinsteiger in der Top-10-Liste. Anfangs zeigte er seine Spielerfahrungen bei „Call of Duty“, legte aber schnell auch mit anderen Formaten nach, nachdem seine Videos so gut ankamen. Bestgeklicktes Video ist eines vom Spiele-Hit Fortnite.

Platz 5: Jeffree Star, 17 Millionen US-Dollar

Ursprünglich war Jeffree Star ein Musiker und setzte auf MySpace. Allerdings stellte seine schillernde Persönlichkeit die Musik bei Youtube in den Hintergrund. Jetzt begeistert er Millionen von Fans vor allem mit ausgefallenen Make-up-Tutorials und inzwischen auch mit einer eigenen Make-up Marke. Beim erfolgreichsten Video des Kanals geht es jedoch um Produkte oder Marken, die Jeffree nur bedingt empfehlen würde.

Platz 4: Good Mythical Morning (Rhett McLaughlin und Charles Lincoln), 17,5 Millionen US-Dollar

Mit 40 und 41 Jahren sind diese beiden die Veteranen unter den bestverdienendsten Youtubern und sind vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Joko und Klaas. Täglich von Montag bis Freitag veröffentlichen sie eine Show, in der sie Unterhaltsames tun: Verrückte Dinge essen, neue Trendprodukte testen oder Stars zu einem Spielewettstreit herausfordern. Beliebtestes Video mit 28 Millionen Aufrufen: Spielshow-Betrüger.

Platz 3: Like Nastya Vlog (Anastasia Radzinskaya), 18 Millionen US-Dollar

Kitschig, fröhlich und farbenfroh kommen ihre Videos daher. Zu sehen ist Nastya beim Spielen mit ihrem Vater, auf einer großen Hüpfburg oder – wie bei ihrem meist aufgerufenen Video mit 768 Millionen Views – bei einem Ausflug in den Streichelzoo. Wenn es mit Youtube nicht mehr läuft, will die gebürtige Russin Delfintrainerin oder Katzenärztin werden.

Platz 2: Dude Perfect (Coby Cotton, Cory Cotton, Garret Hilbert, Cody Jones und Tyler Toney), 20 Millionen US-Dollar

Bei Dude Perfect handelt es sich um eine Gruppe von fünf Freunden, die sich dabei filmen, wie sie Spaß haben. Die Männer sind in ihren 30ern und spielen mit Männerspielzeug, machen kuriose Trick Shots oder lustige Testversuche. Besonders gut kam mit 249 Millionen Klicks ihr „Water Bottle Flip“ an.

Platz 1: Ryan ToysReview ( Ryan Kaji), 26 Millionen US-Dollar

Geschenke auspacken und damit Geld verdienen? Es kann wirklich so einfach sein. Das „Unboxing“-Genre erfreut sich auf Youtube sehr großer Beliebtheit und wohl kein anderer hat es so drauf wie der 8-jährige Ryan, der auch schon die Liste der Topverdiener von 2018 anführte. Auf unfassbare 1,9 Milliarden Aufrufe kam dieses Video mit Riesen-Eiern und einer aufblasbaren Wasserrutsche.

Die Auswertung von Forbes fand im Zeitraum zwischen dem 1. Juni 2018 bis zum 1. Juni 2019 statt.

Von Vanessa Casper/RND