“Bachelor in Paradise”-Pärchen: So glücklich sind Serkan und Carina

Serkan Yavuz und Carina Spack haben bei “Bachelor in Paradise” zueinandergefunden. Auch nach Drehschluss sind die beiden noch ein Paar – und teilen private Momente mit ihren Fans auf Instagram.

Auch nach dem Finale von „Bachelor in Paradise“ bringt dieses Paar die Fan-Herzen zum Schmelzen: Carina Spack und Serkan Yavuz. Die beiden haben sich im Laufe der RTL-Kuppelshow ineinander verliebt und sind auch Wochen nach Drehschluss noch glücklich miteinander. Gern zeigen sie ihre Liebe bei Instagram.

Spack veröffentlichte dort jüngst ein Bild, auf dem sie und ihr Liebster auf einem Dach sitzen und sich verliebt in die Augen schauen. Dazu setzte sie den Hastag #Sarina, eine Mischung aus beiden Namen.

Auch Serkan macht aus der Beziehung kein Geheimnis. In seinen Instagram-Stories gewährt er seinen Followern Einblicke in den Alltag des Paares. Er durfte sogar schon einen Teil von Spacks Kleiderschrank für sich in Beschlag nehmen. Außerdem zeigte er Aufnahmen aus der Zeit, in der die beiden noch Verstecken spielen mussten. Das Paar verbrachte heimlich einen gemeinsamen Urlaub auf Mallorca.

Wie intim die beiden mittlerweile sind, zeigt vor allem ein Video, das die Blondine online gestellt hat: Sie überraschte ihren neuen Freund mit der Kamera im Badezimmer.

RND/sob/spot