Youtuber Julien Bam beendet seine Karriere – mit mehr als 5,7 Millionen Abonnenten

Youtube bedeutete für Julien Bam, sich kreativ ausleben zu können. Nun hat der Youtube-Star sein letztes Video auf der Plattform gepostet – darin erklärt er die Gründe für seinen Abschied.

Er hat auf Youtube 5,7 Millionen Abonnenten und gehört damit zu den erfolgreichsten Youtubern Deutschlands: Nun hört Julien Bam mit seinem gleichnamigen Kanal auf. Das hat der Youtube-Star am Samstag in seinem Video „Meine letzten Worte auf diesem Kanal“ mitgeteilt. „Das ist ein sehr schwieriges Video für mich“, sagt er darin, „weil ich etwas entschieden habe und es euch schweren Herzens mitteilen muss.“ Es folgt die Erklärung, warum er mit seinem Youtube-Kanal aufhört.

Für ihn sei Youtube vor allem eine Möglichkeit gewesen, sich kreativ auszuleben. Doch mittlerweile sei dem 31-Jährigen die Arbeit an dem Kanal und den aufwändigen Videos einfach „zu viel geworden“. Statt Kreativität stand die Produktion im Vordergrund. „Ich bin der Meinung, der beste Zeitpunkt, zu gehen, ist, wenn man seien Höhepunkt erreicht hat“, so Julien Bam.

Julien Bams Abschiedsvideo

Seinen Abschied nehmen seine Fans mit Trauer auf. So schreibt einer, dass er Julien Bams Videos immer mit seinen zwei Söhnen angesehen habe – „die Nachricht ist erschütternd. Du bist ein Youtuber, der die Messlatte auf Youtube extrem hoch gehalten hat.“ Ein anderer Fan meint: „Wir sollten nicht traurig sein, dass es zu Ende ist, wir sollten glücklich sein, dass wir es erleben durften.“

Und auch Kollegen nehmen Abschied. So schreibt Youtuber Rezo in einem Tweet: „Danke für die Kunst. Danke für die Aufopferung. Danke, dass ich Teil von einigen Projekten sein durfte und damit nicht nur neue Freunde gefunden sondern auch Erfahrungen gemacht habe, an die ich noch in zig Jahren mit einem Lächeln denken werde.“

Ein kleiner Trost für die Fans ist, dass die bereits bestehenden Videos auf Julien Bams Kanal nicht gelöscht werden und weiterhin zugänglich sind.

