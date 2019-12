“Tatort”-Star Axel Prahl kündigt Auszeit an

Axel Prahl will im Jahr 2021 kürzertreten: Der “Tatort”-Schauspieler kündigte an, eine Pause einlegen zu wollen. Nur für ein Projekt will er sich trotzdem im kommenden Jahr Zeit nehmen.

Schauspieler Axel Prahl (59) gönnt sich eine Auszeit. Im Jahr 2021 werde es „keine Konzerte oder Dreharbeiten für andere Filme geben“, kündigte er im Interview mit der „Bild“-Zeitung an. „Da nehme ich mir mal tatsächlich Zeit für meine Familie und mich.“ „Tatort“-Fans müssen sich allerdings keine Sorgen machen: „Keine Bange, den ‚Tatort‘ drehe ich natürlich weiterhin.“ Gemeinsam mit Jan Josef Liefers (55) bildet er eins der beliebtesten Ermittler-Teams beim „Tatort“ – seit 17 Jahren steht er in der Rolle des Kommissars Frank Thiel für die ARD-Krimireihe vor der Kamera.

Das Jahr 2021 werde laut „Bild“ ein „richtiges Sabbatjahr“ für Prahl. „Man darf ja auch nicht immer mit dem Fuß auf dem Gaspedal kleben“, erklärte der Schauspieler. „Ich bin 2020 noch ordentlich mit dem Inselorchester unterwegs, 23 Konzerte in ganz Deutschland und dann ist erst mal Pause. Ich brauche auch mal wieder Zeit, um zu malen, zu komponieren oder auch mal zu verreisen.“ Kurz vor Weihnachten ist Axel Prahl noch im Weihnachts-„Tatort“ aus Münster zu sehen. Der „Tatort: Väterchen Frost“ wird am heutigen Sonntag um 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

RND/tae/spot