Auch für Festmuffel erträglich: der ARD-Weihnachtsfilm “Stenzels Bescherung”

Der ARD-Weihnachtsfilm “Stenzels Bescherung” lebt von Herbert Knaups darstellerischem Können. Als Bankfilialleiter Volkmar Stenzel vergibt der heimlich Kredite an die kleinen Leute, die das Geld brauchen – ein moderner Robin Hood.

Wenn Herbert Knaup mitspielt, kann eigentlich nichts so richtig schief gehen. Auch der ARD-Weihnachtsfilm „Stenzels Bescherung“, der – wie der Vorspann ironisch anmerkt – „fast“ (!) auf wahren Begebenheiten beruht, lebt von Knaups großem darstellerischem Können. Selbst die süß-versöhnlichen Töne, die hier von Regisseur Marc-Andreas Bochert und Autor Hans-Ullrich Krause wohl unausweislich so kurz vorm Fest angeschlagen werden, sind daher auch für Festmuffel gut erträglich. Und das weihnachtliche Happy End hat sich Volkmar Stenzel alias Knaup am Schluss redlich verdient. Aber erstmal schaut es wirklich nicht gut aus für den Filialleiter einer Bank in einer verschlafenen Kleinstadt.

Man sieht am Anfang, wie er mit seiner Frau (Johanna Gastdorf) im Wohnmobil in Schweden unterwegs ist. Sie wollen sich dort die Nordlichter anschauen. Ein Wunsch, den ihre verstorbene Tochter immer gehabt hat und sich wegen ihres frühen Todes nie erfüllen konnte. Doch plötzlich wird das Wohnmobil von der Polizei gestoppt und Stenzel festgenommen. Nach dieser recht dramatischen Auftaktszene, die Stenzel allerdings kaum zu überraschen scheint, blendet der Film sechs Wochen zurück und erzählt die Vorgeschichte dieses scheinbar so seltsamen Vorgangs.

Schauplatz ist Stenzels Bank

Schauplatz ist nun Stenzels Bank, wo er gerade den beiden Leiterinnen einer Kita einen überaus dringend benötigten Überbrückungskredit ablehnen muss. Zu seinem größten Bedauern, aber sein Spielraum ist eben gering. Außerdem ist seine Bank gerade von einem großen Singapurer Geldhaus übernommen wurden. Und ein Vertreter der neuen Besitzer hat seinen Besuch angekündigt. Dieser entpuppt sich dann als juveniler Schnösel (Constantin von Jascheroff), der viel von Optimierung faselt, aber in Wirklichkeit Stenzels Filiale noch vor Weihnachten abwickeln soll.

So ist der Gang der Dinge in Zeiten der Globalisierung und vor allem in einer schrumpfenden Kleinstadt, aus der immer mehr junge Leute abwandern. Geschäfte schließen dann, die Postfiliale macht dicht und irgendwann wird auch die lokale Sparkasse durch kalte Geldautomaten ersetzt. All das zeigt der unaufgeregt erzählte Film sehr realistisch und all das weiß natürlich auch Banker Stenzel, der es erst resigniert hinnimmt, dann jedoch wandelt sich sein Frust in Wut – aber mit angezogener Handbremse. Er ist eben kein rebellischer Robin Hood, sondern ihm geht’s ausschließlich ums Überleben, auch um das seiner Mitmenschen.

Stenzel vergibt kurzfristige Kredite

Stenzel fällt nämlich ein, dass seine Bank die Konten Verstorbener verwaltet, die keine Erben hinterlassen haben. Auf diesen „ruhenden Konten“ ist sehr viel Geld. Und auf dieses Geld hat er als Filialleiter Zugriff. Kurzerhand beginnt er kurzfristige Kredite zu vergeben. Zuerst erhält die Kita Geld, dann eine kleine Autowerkstatt für eine dringend benötigte Hebebühne oder ein Bäcker für eine neue Knetmaschine. Und auch eine junge Straßenmusikantin (Anna Fischer), die Stenzel an seine Tochter erinnert und die dadurch sein aufmüpfiges Verhalten mit angestoßen hat, bekommt Unterstützung für eine Probeaufnahme. Aber es gibt für alle eine Bedingung: Sie müssen die sogenannten Nachbarschaftskredite bis zum Abwicklungstermin Weihnachten zurückzahlen, damit das illegale Vorgehen nicht auffällt. Stenzel ist eben ein korrekter Mann, der mit dem Geld seiner Bank entsprechend umgeht. Und auch dies macht diese Figur so glaubwürdig.

Dennoch fliegt die ganze Sache schließlich auf. Auch seine Flucht nach Schweden wird bekanntlich abrupt beendet. Gleichwohl gibt es für diesen eigentlich so unscheinbaren Mann, den Knaup wunderbar zurückhaltend spielt, ein fröhliches Happy End mit einem schönen großen Weihnachtsbaum und allem was dazugehört. Das ist nun mal so, so kurz vor Weihnachten im deutschen Fernsehen – alles ist fast zu schön, um wahr zu sein. Aber da der Film nie penetrant sentimental oder gar verlogen daherkommt, schließen wir uns dieser Bescherung gerne an und wünschen: Frohes Fest!

Von Ernst Corinth/RND