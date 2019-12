Birgit Schrowange zum „Extra“-Aus: „Ich muss jetzt erst mal durchatmen“

Nach 25 Jahren moderiert Birgit Schrowange an diesem Montag zum letzten Mal „Extra – Das RTL-Magazin“. Im RND-Interview spricht sie über ihren Ausstieg, ihre beruflichen Pläne – und darüber, was ihr Sohn zu ihrer anstehenden Hochzeit sagt.

Birgit Schrowange, nach 25 Jahren hören Sie bei „Extra – Das RTL-Magazin“ auf. An welche Folge erinnern Sie sich besonders gern?

Ich kann mich erinnern, als ich das erste Interview mit Natascha Kampusch hatte in Deutschland und dieser jungen Frau, die Unsägliches erlebt hat, gegenüberstand. Auch sehr interessant für mich war das Interview mit Monica Lewinsky nach ihrer Affäre mit Präsident Bill Clinton. Auch die Geschichte von Annegret Raunigk, die mit 65 Jahren noch Vierlinge bekommen hat, war absolut schräg. Ich habe sie und auch ihre Kinder einige Male für „Extra“ besucht. Ein lustiges Erlebnis war, als ich unseren Auswanderer Konny Reimann in Texas besucht und mit ihm ein Wettschießen gemacht habe – und gewonnen habe.

Was waren die größten Veränderungen der Sendung in den 25 Jahren?

Die Sendung ist immer wieder verändert worden. Das ist das Schöne bei „Extra“: Wir können uns auf die Zuschauer einstellen. Am Dienstag bekommen wir die Quoten und erfahren, welche Beiträge gut gelaufen sind und welche nicht. Dementsprechend kann man eine Sendung gestalten. Ganz am Anfang war „Extra“ viel düsterer, optisch, aber auch von den Themen her. Es ist heiterer geworden, wir haben jetzt neben den klassischen Reportagethemen auch Unterhaltungsthemen.

Was unterscheidet „Extra“ von anderen Magazinsendungen im deutschen Fernsehen?

„Extra“ ist das Original, später kamen dann die anderen Magazine dazu. Die haben uns schon auch kopiert. Wir haben früher viele Handwerkertests gemacht, und auf einmal gab es überall im Fernsehen Handwerkertests. Aber das Original ist ja eigentlich immer das Beste.

Was raten Sie Ihrer Nachfolgerin Nazan Eckes für Ihre Zeit als „Extra“-Moderatorin?

Nazan ist eine sehr versierte Moderatorin, ich rate ihr zu nichts. Ich wünsche ihr alles Glück und dass sie weiterhin gute Quoten mit „Extra“ einfährt. „Extra“ ist eine schöne Sendung und ich freue mich, dass sie das übernimmt. Sie hat zwei kleine Kinder, und eine wöchentliche Sendung ist da familienfreundlicher als ein tägliches Format.

Was machen Sie nach der letzten „Extra“-Folge am 23. Dezember?

Ich bin zwar nicht nah am Wasser gebaut, aber mir doch sicher, dass zur letzten Sendung das ein oder andere Tränchen verdrückt wird. Ich werde meine Kollegen vermissen, bin aber total d’accord mit meiner Entscheidung und bin jemand, der gut loslassen kann. Man muss lernen, im Leben loszulassen. Ich musste meinen Sohn loslassen, der studiert jetzt in England. Und die Jugend musste ich auch loslassen – zack, auf einmal war ich 61. Es war mir wichtig, dass ich den Zeitpunkt bestimme und dass nicht irgendwann die Leute auf mich zukommen und sagen: Das geht jetzt nicht mehr. Man hat mir noch zwei weitere Jahre angeboten, oder mir mit Nazan die Moderation zu teilen. Aber halbe Sachen mache ich nicht. Ich muss jetzt erst mal durchatmen. Ich bin 40 Jahre in den Medien, ich habe immer wahnsinnig viel gearbeitet. Ich möchte nicht mehr in diesem Korsett einer wöchentlichen Sendung sein. Ich möchte nicht mehr sonntagabends denken: Ich muss meinen Koffer packen, morgen habe ich Sendung. Ich möchte mal 14 Tage am Stück an einem Ort sein, weil ich einfach Lust dazu habe.

Im April erscheint Ihr Buch „Birgit ungeschminkt“, das als Ratgeber für Frauen ab 50 angekündigt wird.

Ja, das Buch ist aber auch für junge Frauen. Ein Teil wird auch über Frauen und Finanzen sein, weil ich erstaunt bin, wie wenig sich junge Frauen für Finanzen interessieren. Es ist so wichtig, dass man die Verantwortung für sein Geld übernimmt. Ich bin immer wieder entsetzt, wie Leute ihr Geld noch auf dem Sparbuch sparen. Ich kann nicht begreifen, warum gerade junge Leute keine Aktien kaufen und in Aktienfonds investieren. Jede doofe Schminkseite auf Instagram wird hunderttausendmal mehr verfolgt als eine Seite, die sich mit Finanzen beschäftigt.

Und wieso heißt das Buch dann „Birgit ungeschminkt“?

Ich sage darin ungeschminkt meine Meinung. Ich rede über Frauen und Finanzen, übers Älterwerden, über Männer – was ich da schon alles erlebt habe –, über diese Fake-Welt auf Instagram und darüber, wie junge Menschen sich da vergleichen und letztendlich selber unter Druck setzen. Das ist eine Entwicklung, die ich nicht gut finde.

Neben der Buchveröffentlichung steht auch noch Heiraten auf dem Plan: Können Sie schon mehr verraten?

Wir werden im Sommer heiraten, das kann ich sagen.

Was sagt denn Ihr Sohn Laurin zur Hochzeit?

Mein Sohn mag meinen Lebensgefährten sehr. Als ich ihm gesagt habe: „Du Laurin, wir werden heiraten“, hat er nur einen Satz gesagt: „Läuft bei dir, Mama.“

Von Hannah Scheiwe/RND