Whatsapp-Silvestersprüche 2019: Wünsche und Grüße fürs neue Jahr

In wenigen Tagen beginnt das Jahr 2020. Mit dem richtigen WhatsApp-Spruch zeigen Sie Ihren Lieben, dass Sie auch im nächsten Jahr füreinander da sind. Die schönsten Silvestergrüße und Neujahrssprüche zum Versenden haben wir hier für Sie zusammengestellt.

Am 31. Dezember 2019 ist es soweit: Das aktuelle Jahr endet vielerorts mit einem großen Knall und läutet das neue Jahr 2020 ein. Möchten Sie Ihren Lieben, die an Silvester und Neujahr nicht bei Ihnen sein können, die besten Wünsche senden, dann eignet sich dafür beispielsweise bestens die Kommunikations-App WhatsApp. Die typischen Klassiker wie „Guten Rutsch“ oder Frohes Neues“ sind Ihnen zu langweilig? Dann haben wir hier ein paar Alternativen, die garantiert in Erinnerung bleiben werden.

Silvestersprüche für WhatsApp Ein rosa Glücksschwein kam um Mitternacht angerannt, mit einer brennenden Wunderkerze in der Hand, es grunzte und quiekte laut: Hurra, ich wünsche dir ein frohes neues Jahr! Ich bin die kleine Neujahrsfee ‍♀, ich stecke gerade fest im Schnee.❄⛄ Drum schicke ich auf diese Weise meine Silvestergrüße auf die Reise. Ich bin die kleine Silvestermaus, steh leider nicht vor deinem Haus. Drum schick ich dir aus weiter Ferne eine Hand voll Zaubersterne.⭐ Ich brauche keine guten Vorsätze. Die alten sind praktisch noch unangetastet!‍‍♀ Sonne, Mond und Sterne⭐️, alles liegt in weiter Ferne, doch das Gute ist ganz nah – ein glückliches und schönes neues Jahr! ♥️ … ich bin ein WhatsApp-Knallfrosch und wünsche dir eine schöne Silvesternacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Englische Silvester- und Neujahrssprüche für WhatsApp New Year, New Feels, New Chances, Same Dreams, Fresh Starts! Roses are red, violets are blue, it’s party time, happy New Year to you! Have a fantastic New Year! Tomorrow, is the first blank page of a 365 page book. Write a good one.✍Klassische Silvestersprüche und Neujahrsgrüße

Ob der passende WhatsApp-Spruch ein wenig lustiger oder doch lieber förmlich formuliert werden soll, hängt oft von der jeweiligen Person ab. Aus diesem Grund finden Sie hier auch einige Wünsche und Grüße, die ohne Emojis funktionieren und trotzdem einen gelungenen Start ins neue Jahr garantieren.

Starte ins neue Jahr mit Mut, es wird sicherlich gut. Silvester ist wie ein Neustart, nur krasser! Mit dieser WhatsApp kommen viele Silvestergrüße: Bleib gesund! Liebe! Lache! Hab Freude am neuen Jahr! Bis demnächst im Real Life, ist doch klar! Chuck Norris hat keine guten Vorsätze. Er ist der gute Vorsatz anderer. Das alte Jahr ist bald futsch, lass mir dir noch was sagen: Guten Rutsch! Lass die Korken knallen, die Gläser klingen, und uns nächstes Silvester zusammen besingen! Küsse, Knaller und auch Sekt sind das, was heute allen schmeckt. Drum stoßen wir gemeinsam an, auf das, was uns keiner nehmen kann. Das neue Jahr steht vor der Tür! Nun lass es rein, es gehört nur Dir!Silvestersprüche und Neujahrsgrüße: Zitate und Gedichte für Niveauvolle

Oder soll es zur Feier des neuen Jahres doch besser klassisch und niveauvoll sein? Dafür eignen sich bekannte Zitate und Gedichte zum Thema Silvester, etwa von Goethe oder Ringelnatz. Hier einige Vorschläge:

Die Sekunde will sich füllen, der ganze Himmel kracht. Inmitten bunter Zuckerpillensogar der Teufel lacht. (M.B. Hermann) Wo wir auf Menschlichkeit bauen, leuchten Sterne. (Jo M. Wysser) Im neuen Jahr Glück und Heil, Auf Weh und Wunden gute Salbe! Auf groben Klotz ein grober Keil! Auf einen Schelmen anderthalbe! (Johann Wolfgang von Goethe) Die besinnlichen Tage zwischen Weihnachten und Neujahr haben schon manchen um die Besinnung gebracht. (Joachim Ringelnatz) Begrüße das neue Jahr vertrauensvoll und ohne Vorurteile, dann hast du es schon halb zum Freunde gewonnen. (Novalis) Wenn’s alte Jahr erfolgreich war, Mensch freue dich aufs neue, und war es schlecht, ja, dann erst recht. (Karl-Heinz Söhler)WhatsApp-Videos zu Silvester und Neujahr

Es muss nicht immer der klassische Glückwunschspruch sein, heutzutage ist auch das Einfügen eines passenden Videos kein Problem mehr. Sind Ihnen Texte und Bilder auf Dauer zu langweilig, dann haben wir hier einige Video-Alternativen zum Verschicken für Sie, die Sie frei zugänglich auf YouTube finden:

Frohes Neues Jahr 2020 als VideoHappy New Year 2020 als WhatsApp-VideoSilvester Countdown als WhatsApp-VideoLustiges Neujahrsvideo 2020Neujahrsgrüße zum Verwenden auf WhatsAppSilvestervideo mit Weihnachtsmann für WhatsAppTanzende Schneemänner zu Silvester 2019

RND/do