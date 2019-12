Neues Portal der Bundesnetzagentur bündelt Infos zum Breitband-Internet

Schnelles Internet ist für immer mehr Menschen ein entscheidendes Kriterium, was die Wahl des Wohnortes betrifft. Um eine kompakte – und vom Anbieter unabhängige – Übersicht zu liefern, ist die Bundesnetzagentur mit einem neuen Portal online gegangen. Zu finden, sind Informationen über Breitband, Funklöcher und Infrastruktur.

Bonn. Die Bundesnetzagentur hat ihre Informationen zur Geschwindigkeit von Internet-Festnetzanschlüssen und zur Abdeckung der Mobilfunknetze in Deutschland gebündelt. Auf der neuen Seite Breitband-Monitor.de stehen neben Marktzahlen auch die bundesweiten Ergebnisse der Messkampagne zur Leistungsfähigkeit von DSL-, Kabel- oder Glasfaser-Internetanschlüssen, auch als Karte.

Außerdem ist auf der Seite www.breitband-monitor.de die Funklochkarte zu finden, die auf Basis der Daten von Nutzerinnen und Nutzern der Funkloch-App erstellt worden ist. Über eine Filterfunktion können auch die unterschiedlichen Netzbetreiber ausgewählt werden. Darüber hinaus können dort Netzbetreiber und öffentliche Hand den sogenannten Infrastrukturatlas einsehen. Er ist ein Planungs- und Informationstool für das Mitnutzen bestehender Infrastrukturen vom Leerrohr bis zur Glasfaserleitung beim Breitbandausbau.

Bundesländer wollen Netzausbau vorantreiben

In Baden-Württemberg wurde für 2020 ein Etat von 4,1 Milliarden Euro für das Innenressort festgelegt und 4,2 Milliarden für 2021. Neben Investitionen in die Polizei will Innenminister Thomas Strobl (CDU) auch die Digitalisierung vorantreiben. Die Breitbandförderung der Kommunen sei ein Erfolgsmodell – 2016 bis 2021 fließen umgerechnet jeden Tag eine knappe halbe Million Euro des Landes in die Breitband-Infrastruktur.

Auch der Brandenburger Landtag entscheidet über einen Milliardenkredit, den die neue rot-schwarz-grüne Regierung für Investitionen in die Infrastruktur aufnehmen will. Damit sollen in den kommenden zehn Jahren zusätzliche Projekte für den Klimaschutz, den öffentlichen Nahverkehr und zum Ausbau der Breitband-Versorgung finanziert werden.

CDU und FDP in Schleswig-Holstein wollen die erwarteten Haushaltsüberschüsse im laufenden Jahr zur Sanierung von Straßen und dem Ausbau des schnellen Internets nutzen. „Wir werden jeden Euro, den wir über die vorgesehene Tilgung hinaus in diesem Jahr erwirtschaften werden, in Impuls stecken“, sagte CDU-Fraktionschef Tobias Koch. FDP-Fraktionschef Christopher Vogt rechnet mit einem Haushaltsüberschuss im laufenden Jahr in dreistelliger Millionenhöhe. Der überwiegende Teil des Überschusses könne in Impuls fließen. Das Programm will Vogt nutzen, um den notwendigen Ausbau des Breitband-Netzes sicher zu finanzieren. „Unser Wunsch ist es, dieses Geld in die Infrastruktur zu stecken“, sagte Vogt. „Betonschulden“ kämen das Land auf lange Sicht teurer zu stehen.

Für den Breitbandausbau in Thüringen haben laut dem Ministerium Bund, Land, Kommunen und private Telekommunikationsfirmen mehr als 400 Millionen Euro zugesagt. Allein 50 Thüringer Regionen würden mit Kofinanzierung des Landes über das aktuelle Bundesprogramm Breitband gefördert. Nach Zahlen der Digitalagentur Thüringen können derzeit rund 92 Prozent der Haushalte mit mindestens 30 Megabit pro Sekunde schnellem Internet versorgt werden.

Mit vereinten Kräften von Bund, Land und Kommunen haben die ersten vier Landkreise in Rheinland-Pfalz eine flächendeckende Verfügbarkeit mit schnellem Internet erreicht. Der Ausbau von Netzzugängen mit einer Bandbreite von mindestens 50 Megabit pro Sekunde sei in den Landkreisen Neuwied, Altenkirchen, Südwestpfalz und im Rhein-Lahn-Kreis abgeschlossen, sagte Innenstaatssekretär Randolf Stich (SPD). Überall dort, wo Bedarf bestehe, werde auch gebaut, erklärte Stich. Das Investitionsvolumen für alle 24 Breitband-Projekte in den Landkreisen gab der Staatssekretär mit 458 Millionen Euro an, davon 121,3 Millionen an Landesmitteln. Der Schwerpunkt der Landesregierung sei daraufhin gerichtet, „Glasfaser in den ganzen ländlichen Raum zu bringen“, erklärte Stich.

RND/vca/dpa