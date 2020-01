“Mackie Messer“: Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ in laut und knallbunt

Mit „Mackie Messer“ zeigt Arte den ebenso kühnen wie fulminanten Versuch, Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ als großen Film im Film zu inszenieren. Und das mit prominenter Besetzung: Kein anderer als Lars Eidinger verkörpert den Brecht.

Das Konzept dieses Films ist ehrgeizig: „Mackie Messer“ ist die kühne Kombination gleich mehrerer Ebenen, von denen bereits jede für sich eine Herausforderung darstellt. Bertolt Brechts 1928 uraufgeführtes Bühnenstück „Die Dreigroschenoper“ war auch dank der Lieder von Kurt Weill ein derart fulminanter Welterfolg, dass es umgehend verfilmt werden sollte. Alsbald zeigte sich jedoch, dass Brecht für die Leinwand eine deutlich radikalere Version vorschwebte: Der Film sollte ein „Attentat auf die bürgerliche Ideologie“ werden.

Die künstlerischen Differenzen mit den Produzenten ließen sich nicht überbrücken. Es kam zu einem Prozess, den Brecht verlieren wollte, um zu zeigen, wie sich die Filmindustrie über seine Interessen als Autor hinwegsetzt. Dies ist die Ebene, auf der sich Joachim A. Lang (Buch und Regie) an die historischen Fakten hält. Die zweite ist Spekulation auf der Grundlage von Tatsachen. Denn Brechts Version ist nie Wirklichkeit geworden – immerhin existiert ein Exposé seiner Pläne.

Die dritte Ebene schließlich erzählt von den Zeitläuften der späten Zwanziger- und frühen Dreißigerjahre, als braune Horden beginnen, Theatervorführungen zu stören. Spätestens jetzt ist klar, dass sich die aktuellen Bezüge nicht allein auf die Kapitalismuskritik in der „Dreigroschenoper“ oder Brechts Erkenntnisse über Kultur als Ware beschränken.

„Mackie Messer“ ist alles andere als ein Dokudrama

Trotzdem ist „Mackie Messer“ alles andere als ein Dokudrama – auch wenn Lang zeitgenössische Schwarz-Weiß-Aufnahmen einstreut. Das ästhetische Konzept ist interessant: Der Film im Film ist laut und knallbunt. Die Auseinandersetzungen zwischen Brecht und Geldgebern dagegen sind deutlich farbloser.

Die große Kunstfertigkeit der Produktion liegt jedoch in der Art, wie Lang die Handlungsebenen verknüpft: Während Brecht noch seine Vision schildert, wird sie bereits lebendig. Dann unterbricht Lang die Illusion. Brecht gibt Regieanweisungen, was diese Ebene wie ein Making of wirken lässt.

Die filmische Liebe zum Detail zeigt sich nicht zuletzt in den Übergängen, wenn sich beispielsweise eine Zigarre in den Lauf eines Revolvers verwandelt, sowie in verblüffenden Effekten, wenn eine Gruppe von Bettlern geisterhaft durch die aus allen Rohren feuernde Polizistenkette hindurchgeht, oder wenn sich eine viktorianische Gangsterbande unversehens in eine Gruppe heutiger Geschäftsleute verwandelt.

Ein Spiel mit der Realität

Regisseur Lang leitet beim SWR das Ressort Sonderprojekte, Musik und Theater. Sein Arbeitsspektrum ist von imposanter Breite. Einerseits hat er Dokumentationen und Dokudramen betreut oder selbst realisiert (darunter „Jud Süß – Ein Film als Verbrechen?“, 2001), andererseits hat er mit dem „Tigerentenclub“ eine der bekanntesten Marken des deutschen Kinderfernsehens erfunden. Sein künstlerisch wichtigstes Projekt war der mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnete Dokumentarfilm „George“ – ähnlich wie „Mackie Messer“ keine Rekonstruktion der Wirklichkeit, sondern ein Spiel mit der Realität.

Dass Lang irgendwann bei Brecht landen würde, war wohl nur eine Frage der Zeit. Er hat über die Bühnenstücke des Dramatikers in den audiovisuellen Medien promoviert, sieben Jahre lang das Brechtfestival in Augsburg geleitet und 2005 den Dokumentarfilm „Brecht – Die Kunst zu leben“ gedreht.

Das sind perfekte Voraussetzungen, aber noch keine Garantie für eine herausragende Arbeit. Zu einem Werk von großer cineastischer Wucht wird das Brecht-Projekt, weil Lang mit der Unterstützung von Kameramann David Slama für eine beeindruckende optische Opulenz gesorgt hat.

Prominente Besetzung mit Lars Eidinger und Hannah Herzsprung

Ähnlich verschwenderisch wie die Ausstattung ist auch die prominente Besetzung – wobei auch hier ein zusätzlicher Reiz in der Kombination der Ebenen liegt. Die meisten Mitwirkenden spielen Doppelrollen. Hannah Herzsprung verkörpert nicht nur die Polly in der verfilmten „Dreigroschenoper“, sondern auch deren Darstellerin Carola Neher.

Die treibenden Figuren des Films sind jedoch allesamt Männer. Tobias Moretti spielt den ehrgeizigen Gangster Macheath (alias Mackie Messer), der am Ende nach kühnem Zeitsprung eine Größe in der heutigen Finanzwelt wird, und Joachim Król seinen Gegenspieler Peachum, Chef der Londoner Bettelmafia.

Über dem bemerkenswerten Ensemble thront Lars Eidinger als Bertolt Brecht. Wer sonst wäre in der Lage, die provokanten Dialoge, in denen Lang ausschließlich authentische Brecht-Zitate verarbeitet hat, so wiederzugeben, dass sie in der Tat gesprochen (und nicht geschrieben) klingen?

“Mackie Messer“ läuft am Freitag, 3. Januar, um 20.15 Uhr auf Arte.

Von Tilmann P. Gangloff/RND