WhatsApp schaltet Chat-Export für deutsche Nutzer ab

Eine lustige Unterhaltung mal eben im persönlichen Archiv speichern: Bisher war das bei WhatsApp möglich. Doch damit ist jetzt Schluss – zumindest für deutsche Nutzer. Hintergrund dürfte eine Gerichtsauseinandersetzung sein.

Deutsche WhatsApp-Nutzer können ihre Chats nicht mehr exportieren. „Bitte beachte, dass diese Funktion in Deutschland nicht unterstützt wird“, heißt es seit kurzem auf der WhatsApp-Supprt-Seite. Damit können Nutzer einzelne Gesprächsverläufe nicht mehr außerhalb der App abspeichern und sie etwas per Mail weiterleiten. Bisher war es möglich, Unterhaltungen mit bis zu 40.000 aktuellen Nachrichten als .txt-Dateien zu verschicken.

WhatsApp unterlag Blackberry vor Gericht – auch im Streit um Chat-Historien

Ein möglicher Grund für das Abschalten der Funktion dürfte der Sieg des kanadischen Software-Unternehmens Blackberry vor dem Münchener Landgericht sein. Dabei wurden Patentklagen in insgesamt neuen Fällen gegen WhatsApp-Besitzer Facebook verhandelt. In der juristischen Auseinandersetzung mit Blackberry ging es auch um ein Patent zum Verschicken von Chat-Historien. Zumindest offiziell hat sich Facebook zu den Gründen für das Aus der Funktion noch nicht geäußert.

Auch wenn Nutzer einzelne Chats nicht mehr exportieren können, besteht immer noch die Möglichkeit, komplette Chatverläufe in der Cloud zu speichern. So lassen sich Medieninhalte und Chats auch auf neue Geräte mitnehmen. Allerdings mit dem Nachteil, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung dadurch unterbrochen wird, die der Messenger-Dienst 2016 eingeführt hat.

Um seine Marktposition muss sich WhatsApp derweil in Deutschland keine Gedanken machen. Das belegen die jüngsten Zahlen des Dienstes. So wurden allein am Silvesterabend mehr als zwei Milliarden Nachrichten verschickt.

RND/fh