Die besten Sprüche von Moderator Ricky Gervais

Zum 5. Mal führte Ricky Gervais durch die Golden Globes-Preisverleihung. Promis fürchteten sich wie immer vor seinen fiesen Sprüchen. Wie sich am Sonntagabend zeigte – zu recht.

Zum fünften und voraussichtlich zum letzten Mal führte Ricky Gervais am Sonntagabend durch die 77. Ausgabe der „Golden Globes“. Hollywood-Stars und Filmemachern zitterten im Vorfeld vor den berüchtigten Sprüchen des 58-jährigen Briten – und der teilte tatsächlich ordentlich auf Kosten der Promis aus.

Direkt am Anfang wies der Comedian daraufhin, dass es „ja eh das letzte Mal“ sei, dass er die Show moderieren würde, also „sei ihm alles egal“. Deswegen brachte er in seiner Auftaktrede auch gleich mal seine eigene Netflix-Serie „After Life“ unter, in der es um einen Mann geht, der sich nach dem Tod seiner Frau umbringen will. Er kündigte die zweite Staffel an, sagte: „Am Ende bringt er sich natürlich nicht selbst um, genau wie Jeffrey Epstein.“ Der US-Investmentbanker und verurteilte Sexualstraftäter war im August 2019 in seiner Gefängniszelle tot aufgefunden worden. Nach geschockten Reaktionen im Publikum legte Gervais nochmal nach: „Haltet die Klappe, ich weiß, dass er euer Freund ist.“

Auch Hollywood-Star Leonardo DiCaprio bekam sein Fett weg. Gervais sprach über DiCaprios aktuellen Film „Once Upon A Time In Hollywood“, der ebenfalls für die Golden Globes nominiert war, sagte über den 2 Stunden und 40 Minuten langen Film : „Leonardo DiCaprio war bei der Premiere und und am Ende war sein Date sogar zu alt für ihn.“ Er spielte damit auf die jungen Models an, die in den vergangenen Jahren die Freundinnen des Schauspielers waren.

Auch über die Länge des Martin Scorseses Film „The Irishman“ machte sich Gervais lustig, kündigte an „Wir sehen gleich einen kurzen Ausschnitt aus dem Film, der wird 88 Minuten lang sein“.

Ein großes Thema bei der diesjährigen Verleihung: Das erste Mal gab es veganes Essen. Von Leonardo DiCaprio gab es dafür im Vorfeld viel Lob, von Gervais bei der Verleihung Häme: „Wie ihr alle wisst, besteht das Essen dieses Jahr nur aus Gemüse. Genau wie die HFPA“. Die Hollywood Foreign Press Association (HFPA) veranstaltet die Golden Globes.

RND/lob