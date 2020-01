Ein strukturelles Problem: In technischen Studien- und Ausbildungsgängen sind deutlich weniger Frauen zu finden als Männer. Quelle: Welcome to all and thank you for your visit ! auf Pixabay

Gender Gap: Frauen schneiden bei Digitalisierung schlechter ab als Männer Stichwort Digital Gender Gap: Laut einer Analyse der Initiative D21 schneiden Frauen bei Aspekten rund um die Digitalisierung weitaus schlechter ab als Männer. Woran liegt das? Die Gründe sind vielfältig. Eine Studie der Initiative D21 kam zu dem Ergebnis, dass Frauen im Durchschnitt weniger digital versiert sind als Männer. Für eine umfassende Einschätzung wurde in einer bundesweiten Umfrage der Digitalisierungsgrad der deutschen Bevölkerung ab 14 Jahren gemessen. Die Auswertung zeigt: Frauen erreichten im Schnitt einen niedrigeren Digital-Index als Männer. Auf einer Skala zwischen Null und 100 landeten die Männer bei 61 Indexpunkten, Frauen hingegen nur bei 51. Die Studie untersucht, in welchem Umfang die Geschlechter die Digitalisierung adaptieren, nimmt Ursachen und Zugangsbarrieren in den Blick und bietet Ansatzpunkte zur Überwindung der Genderungleichheiten. Geringeres Interesse für Technik Frauen erzielten bei allen inhaltlichen Index-Säulen der Studie geringere Werte. Sie schätzen beispielsweise ihre Fähigkeiten, mit einzelnen Anwendungen wie Office-Programmen umgehen zu können, geringer ein als Männer. Dazu kommt, dass ihr Interesse an digitalen Themen deutlich schwächer ausgeprägt zu sein scheint als das von Männern. Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern sind in älteren Generationen noch deutlich stärker ausgeprägt als bei jüngeren, aber auch bei den 14- bis 24-Jährigen spürbar. Berufswelt: Frauen werden technisch schlechter ausgestattet Deutliche Unterschiede sind auch bei der technischen Ausstattung von Frauen und Männern sichtbar. So werden in Vollzeit tätige Männer viel häufiger mit mobilen Geräten wie Laptops oder Smartphones ausgestattet als Frauen. Hannes Schwaderer, Präsident der Initiaitve D21, empfiehlt dazu, dass die geschlechtergerechte Ausstattung mit mobilen Geräten von den Institutionen evaluiert werden sollte. Digitale Geräte wie Laptop und Smartphone müssten normales Arbeitswerkzeug sein, kein Statussymbol für bestimmte Positionen im Job. Eine Folge der unterschiedlichen digitalen Ausstattung sei auch, dass viel mehr Männer im Homeoffice arbeiten als ihre Mitarbeiterinnen und so intensiver die Chance nutzen, Arbeits- und Privatleben besser miteinander zu vereinen. „Frauen und Männer müssen die gleichen Chancen haben, von mobilem Arbeiten, also räumlicher und zeitlicher Flexibilität, zu profitieren“, betont Schwaderer. Geringerer Bildungsgrad als strukturelle Ursache Eine weitere Ursache für die geringeren Digital-Fähigkeiten ist laut Studie die Tatsache, dass deutlich weniger Frauen in dem Bereich gebildet werden. In technischen Ausbildungs- und Studiengängen ist die Frauenquote noch sehr gering. Das liegt laut Prof. Barbara Schwarze, Vorsitzende des Kompetenzzentrums Technik-Diversity-Chancengleichheit, daran, dass Frauen der Zugang zu entsprechenden Zukunftssaussichten aufgrund von Geschlechterklischees und traditionellen Rollenzuweisungen erschwert wird. Fänden mehr Frauen ihren Weg in digitale Berufe, würde dies mehr Nutzen für vielfältige gesellschaftliche Gruppen bringen und die Qualität der Ergebnisse verbessern. Gendergleichstellung in der digitalisierten Welt erreichen Das Ziel der Studie „Digital Gender Gap“ ist es, Frauen im großen gesellschaftlichen Diskurs des digitalen Wandels sichtbarer zu machen, als es bisher erfolgte und hierzu Lösungsansätze aufzuzeigen. Für mehr Chancengleichheit müssten Aus- und Weiterbildungsangebote zu digitalen Themen die Verteilung und Vielfalt der beiden Geschlechter sowie deren Kompetenz berücksichtigen. Von Talisa Moser/RND