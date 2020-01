Brittany Kaiser: Wer ist die Whistleblowerin von Cambridge Analytica?

Als Whistleblowerin im Cambridge-Analytica-Skandal erlangte Brittany Kaiser 2018 erstmals öffentliche Bekanntheit. Zum Jahresbeginn 2020 macht sie abermals mit neuen internen Dokumenten auf sich aufmerksam. Worum es sich bei Cambridge Analytica handelt, was Facebook damit zu tun hat und wer Brittany Kaiser eigentlich ist, erfahren Sie hier.

Im Frühjahr 2020 findet die mittlerweile zweite Auflage des Cybersecurity-Summits „Command Control“ in München statt. Die Eröffnungs-Keynote wird von Brittany Kaiser gehalten, die insbesondere 2018 für Aufsehen sorgte, nachdem sie detaillierte Einblicke in das Unternehmen Cambridge Analytica ermöglichte. Wer Kaiser genau ist und was es mit dem Cambridge-Analytica-Skandal auf sich hat, erfahren Sie hier.

2018 erschien Cambridge Analytica vermehrt in den Medien und machte Schlagzeilen damit, Unmengen von Daten auszuwerten und mithilfe dieser womöglich sogar politische Wahlen zu beeinflussen. Infolge des Skandals meldete Cambridge Analytica im Mai 2018 Insolvenz an, mittlerweile gibt es das Datenanalyse-Unternehmen nicht mehr.

Die Verbraucherforschung von Cambridge Analytica nutzte unter anderem Facebook-Daten, mit deren Hilfe Persönlichkeitsprofile erstellt wurde, die wiederum sehr personalisierte Werbung ermöglichten. Diese Form des Marketings wird auch als Mikrotargeting bezeichnet. Zusätzlich arbeitete Cambridge Analytica auch mit Psychogrammen nach dem sogenannten Fünf-Faktoren-Modell aus der Psychologie.

Der Cambridge-Analytica-Skandal: Brittany Kaiser als Whistleblowerin

Unter anderem soll sich Donald Trumps Wahlkampf auf eben solche detaillierten Persönlichkeitsprofile von mehr als 87 Millionen Facebook-Usern gestützt haben.

Öffentlich bekannt wurde das Sammeln der Daten erstmals im Jahr 2015, als der „Guardian“ enthüllte, wie Cambridge Analytica dem rebublikanischen US-Senator Ted Cruz aus Texas bei seiner auslaufenden Präsidentschaftskandidatur half. Nach dem Bericht des „Guardian“ begann Facebook mit einer eigenen Untersuchung der Vorwürfe und ließ sich zertifizieren, dass die Daten gelöscht wurden. Später stellte sich nach weiteren Recherchen des „Guardian“ heraus, dass Cambridge Analytica weiterhin im Besitz der Daten war.

Brittany Kaiser – ehemalige Direktorin of Business Development bei Cambridge Analytica – stellte in diesem Zusammenhang wichtige Informationen bereit, nachdem sie vor dem britischen Parlament und bei einer Sonderermittlung zur Beeinflussung des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten 2016 aussagte. Seitdem gilt sie als Whistleblowerin, die zuletzt auch den Twitter-Account „Hindsight is 2020“ bzw „HindsightFiles“ mit internen Dokumenten von Cambridge Analytica bespielt haben soll. Nach Angaben des Guardian stammen die Dokumente von den E-Mail-Accounts und Festplatten Kaisers, wobei Teile dieser Informationen bereits im April 2018 dem britischen Parlament übergeben worden sein sollen.

„The Great Hack“ mit Brittany Kaiser: Darum geht es in der Netflix-Doku

Mit der knapp zweistündigen Dokumentation „The Great Hack“ hat Netflix dem Skandal um Cambridge Analytica ein engagiertes Statement geliefert – zum Teil in Spielfilmoptik-, das den verantwortungsvollen Umgang mit privaten Userdaten in den Fokus rückt. Die Doku begleitet zentrale Protagonisten des Skandals, darunter auch Brittany Kaiser. Die Dokumentation ist aktuell auf Netflix verfügbar.

#OwnYourData: Die Kampagne von Brittany Kaiser

Im März 2018 startete Brittany Kaiser eine Kampagne unter dem Namen #OwnYourData. Auf change.org befindet sich dazu eine entsprechende Petition, die derzeit bereits von 168.292 Menschen digital unterschrieben wurde (Stand: 07.01.2020). In der Petition fordert Kaiser Facebook dazu auf, die Nutzungsbedingungen zu aktualisieren und den Nutzern sämtliche einfachen und grundlegenden Daten- und Eigentumsrechte unverzüglich zu gewähren. Durch die Petition soll der Druck auf das Unternehmen erhöht werden.

Wer ist Brittany Kaiser?

Brittany Kaiser ist ehemalige Business Development Direktorin bei Cambridge Analytica und machte den Missbrauch von Facebook-Daten sowie deren potenzielle Auswirkungen öffentlich – darunter etwa die Abstimmung beim britischen Brexit-Referendum oder die Präsidentschaftskandidatur 2016 in den USA. Über ihre Beteiligung an der Arbeit von Cambridge Analytica sagte sie vor dem britischen Parlament und bei einer Sonderermittlung zur Beeinflussung des Wahlkampfs in den Vereinigten Staaten 2016 aus.

Vor ihrer Karriere bei Cambridge Analytica gehörte Kaiser 2007 zum Medienteam von Obama bei dessen Präsidentschaftskampagne. In den Jahren 2015 bis 2018 war sie dann für die SCL Group tätig, dem Mutterunternehmen von Cambridge Analytica. In ihrer Rolle als Director of Business Development war sie an mehreren Kampagnen beteiligt, die Facebook-Daten nutzten, um verschiedene Wählergruppen mit maßgeschneiderten Inhalten zu beeinflussen.

Auch aktuell macht Brittany Kaiser mit neuen internen Dokumenten auf sich aufmerksam: Am Neujahrstag 2020 begann sie, Material von Cambridge Analytica zu veröffentlichen, das unter anderem auf die Wahlen in Brasilien, Kenia und Malaysia verweist. Dazu gehören E-Mails, Projektpläne, Studien und Verhandlungsdokumentationen, die belegen sollen, dass Cambridge Analytica für politische Auftraggeber in 68 Staaten tätig war.

