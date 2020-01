Whatsapp: Aktuelle Updates, Störungen und Warnungen

Wann kommt das nächste Whatsapp-Update und welche neuen Funktionen bietet es? Gibt es eine aktuelle Störung der App oder sogar schwerwiegende Sicherheitswarnungen? Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen rund um den Whatsapp-Messenger.

Hannover. Nachrichten können nicht verschickt und empfangen werden, der Login funktioniert nicht oder die komplette App ist down? Rund um den beliebten Messenger Whatsapp tauchen immer wieder kleinere und größere Probleme auf. Ob Sie jetzt auf die neueste Version aktualisieren sollten oder es sich nur um eine Störung handelt, erfahren Sie hier.

Whatsapp Update: 2.19.124 ist die neueste Version

Beim derzeit aktuellsten Update von Whatsapp handelt es sich um die Version 2.19.124, die für iOS und Android verfügbar ist. Das Update wurde bereits am 27. Dezember 2019 zur Verfügung gestellt und bietet nur einige kleinere Verbesserungen:

Die neuen Datenschutzeinstellungen ermöglichen es Nutzern zu kontrollieren, wer sie zu Gruppen hinzufügen kann. Über „Einstellungen“ → „Konto“ → „Datenschutz“ → „Gruppen“ können die Anpassungen vorgenommen werden. Eingehende Whatsapp-Anrufe erhalten eine Anklopfen-Funktion für den Fall, dass bereits ein anderer Anruf geführt wird.Whatsapp Störung: Ist Whatsapp down?

Nein, derzeit liegen keine Informationen für eine Störung bei Whatsapp vor.

Wie sicher ist Whatsapp?

Zwar stand Whatsapp in der Vergangenheit immer wieder hinsichtlich seiner Sicherheitsstandards in der Kritik, spätestens seit der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung im Jahr 2016 gilt die App jedoch als wesentlich sicherer. Seitdem werden alle Informationen verschlüsselt übertragen und können demnach nur vom rechtmäßigen Empfänger gelesen werden. Nicht gesichert sind hingegen Kontaktdaten und Verbindungsinformationen.

Wie aktualisiert man Whatsapp?

Um Whatsapp auf die neueste Update-Version zu aktualisieren, müssen User in der Regel nur wenige Handgriffe durchführen. Ist es an der Zeit für eine neue Version, so wird die App selbst mit einer entsprechenden Nachricht darauf hinweisen.

Ist eine neue Version verfügbar, lässt sich Whatsapp ganz einfach im Google Play Store (für Android-Geräte) oder im Apple App Store (für iOS-Geräte) aktualisieren.

Whatsapp-Messenger unter Android aktualisieren

„Google Play Store“ öffnen → im Menü auf „Meine Apps und Spiele“ gehen → rechts neben dem Whatsapp-Messenger auf „Aktualisieren“ tippen

Whatsapp-Messenger unter iOS aktualisieren

„Apple App Store“ öffnen → auf „Updates“ tippen → rechts neben dem Whatsapp-Messenger auf „Aktualisieren“ tippenWelche Whatsapp-Version habe ich?

Um herauszufinden, welche Whatsapp-Version derzeit auf dem Smartphone installiert ist, genügt ein schneller Blick in die App. Das funktioniert über Android und iOS folgendermaßen:

Android: Messenger öffnen → Auf Drei-Punkte-Menü oben rechts tippen → Einstellungen aufrufen → „Hilfe“ aufrufen und „App-Info“ auswählen iOS: Messenger öffnen → Einstellungen aufrufen → „Hilfe“ aufrufen

In beiden Fällen sollte nun das Messenger-Logo erscheinen, außerdem wird die derzeitige Whatsapp-Version in Form einer Nummernabfolge angezeigt.

Whatsapp-Support: Wo gibt es Hilfe bei Problemen mit Whatsapp?

Wer Whatsapp direkt kontaktieren will, kann den Support des Messengers auf verschiedenen Wegen erreichen. Eine klassische Kundenhotline bietet Whatsapp nicht. Ohnehin gilt das Unternehmen mit Firmensitz in den USA als eher wortkarg, sowohl was den Kontakt mit der Presse als auch mit den Usern angeht. Trotzdem gibt es einige Möglichkeiten, um Hilfe bei Problemen zu erhalten.

Whatsapp-Support per Mail

Über support@whatsapp.com ist der Support-Service von Whatsapp erreichbar. Allerdings sollten User hier lieber etwas Zeit einplanen, denn das Unternehmen ist nicht bekannt dafür, zügig zu reagieren. Nutzerbeschwerden über gänzlich ignorierte Anfragen gibt es häufig.

Whatsapp-Support in der App

Viele Fragen beantwortet Whatsapp im eigenen FAQ-Bereich. Dieser ist direkt über die App erreichbar: Menü-Symbol (oben rechts) anklicken → „Einstellungen“ auswählen → „Über und Hilfe“ antippen.

Dort gibt es ebenfalls eine Kontaktmöglichkeit, über die eine kurze Beschreibung des Problems möglich ist und bei Bedarf auch entsprechende Screenshots angehängt werden können. Mit einem Klick auf „Weiter“ werden diese dann an das Whatsapp-Team weitergeleitet. Auch hier ist die Antwortrate allerdings eher bescheiden.

RND/do