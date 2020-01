“The Biggest Loser”: Kandidat speckt 20 Kilo ab – in einer Woche

2671 Kilo brachten die 18 Kandidaten von “The Biggest Loser” in diesem Jahr auf die Waage. Doch inzwischen purzeln die Pfunde. Kandidat Daniel hat einen Rekord aufgestellt: Er verlor in der Sat-1-Sendung 21,4 Kilogramm – in einer Woche!

So viel hat noch nie ein Kandidat bei der Fernsehsendung „The Biggest Loser“ in nur einer Woche abgenommen: Kandidat Daniel aus Springe hat stolze 21,4 Kilogramm verloren. Der Fahrlehrer startete mit 203,8 Kilogramm in die Sendung, inzwischen hat er mehr als zehn Prozent seines Gewichts reduziert. Der 30-Jährige hat damit auch einen Rekord aufgestellt – noch nie in der Geschichte der Sat-1-Show hat ein Kandidat in so kurzer Zeit so viel abgenommen.

Während in der ersten Folge in der vergangenen Woche noch um die 18 Plätze gekämpft wurden und 16 Teilnehmer vorab aussortiert wurden, startete in der zweiten Sendung am Sonntag die Abnehmerei. Doch wie kommt dieser Erfolg an?

Während sich Daniel über den Verlust freut, sind nicht alle Zuschauer vom schnellen Abnehm-Erfolg überzeugt. „Medizinisch ist das doch eher bedenklich…“, kommentiert etwa ein Zuschauer auf Twitter. Eine andere relativiert: „Was die da in den ersten Woche verlieren, ist doch eh bloß Wasser.“ Andere halten es schlichtweg für unrealistisch.

Doch nicht nur Daniel, der den alten Rekord um 3,8 Kilo übertrumpfte, freute sich nach der Anzeige der Waage: Auch alle anderen Kandidaten haben viel Gewicht verloren. Prozentual am wenigsten abgenommen hatten Sarah und Jessica, weshalb sie zum Rauswurf nominiert waren – doch Moderatorin und Coach Christine Theiss ließ Gnade walten – und belohnte alle Kandidaten damit, eine Runde weiter zu kommen.

