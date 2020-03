“Let’s Dance” 2020: Alle Informationen zur neuen Staffel im Überblick

Seit Februar läuft die 13. Staffel der RTL-Tanzshow “Let’s Dance”. 14 Kandidaten bringen wieder tolle Tänze und viele Emotionen aufs Parkett. Wann läuft die nächste Folge, wo kann man die Show im Livestream sehen und wer sind die Kandidaten? Hier haben wir Sendezeiten und weitere Infos zur Show zusammengestellt.

Das Promi-Tanzen geht weiter: Jeden Freitagabend läuft auf RTL die beliebte Tanzshow “Let’s Dance”. In der aktuellen 13. Staffel messen sich wieder zahlreiche Prominente in Tango, Foxtrott, Cha-Cha-Cha und Co. Wie immer werden sie dabei von Profitänzern unterstützt.

Hier haben wir unter anderem Informationen zu Sendezeiten, Kandidaten und Tänzern der aktuellen “Let’s Dance”-Staffel zusammengestellt.

Wer mit wem tanzt und wer die Show bereits verlassen musste, erfahren Sie hier.

“Let’s Dance” 2020: Wann läuft die nächste Folge? Sendetermine im TV

Die neue Staffel von “Let’s Dance” lief am 21. Februar um 20.15 Uhr auf RTL an. Die zwölf Folgen der 13. Staffel zeigt RTL immer freitags um 20.15 Uhr live aus Köln. Ausnahme ist wie jedes Jahr Karfreitag, der in diesem Jahr auf den 10. April fällt.

Die nächsten Sendetermine von “Let’s Dance” 2020 im Überblick:

Freitag, 21. Februar 2020, 20.15 Uhr auf RTL: Kennenlern-Show Freitag, 28. Februar 2020, 20.15 Uhr auf RTL: Folge 1 Freitag, 6. März 2020, 20.15 Uhr auf RTL: Folge 2 Freitag, 13. März 2020, 20.15 Uhr auf RTL: Folge 3 Freitag, 20. März 2020, 20.15 Uhr auf RTL: Folge 4 Freitag, 27. März 2020, 20.15 Uhr auf RTL: Folge 5 Freitag, 3. April 2020, 20.15 Uhr auf RTL: Folge 6

„Let’s Dance“ 2020 im Livestream sehen?

Geht: Die Show ist im Livestream über das RTL-eigene Streamingportal TV Now zu sehen.

Das sind die Kandidaten bei „Let’s Dance“ 2020

Am 21. Februar startet die neue „Let’s Dance“-Staffel: 14 Promis werden an der Seite von Profitänzern wieder um die Wette tanzen. Das sind die 14 Kandidaten:

„Let’s Dance“-Kandidat: Ilka Bessin (48)

“Ich habe ja ein paar mal eine Anfrage bekommen, schon vorher, und wollte aber als Cindy aus Marzahn nicht bei ‘Let’s Dance’ mitmachen, weil ich immer das Gefühl hatte, dass es nicht passt und dann ist das so eine Ulknummer und so lustig lustig“, erzählt Ilka Bessin gegenüber RTL. Jetzt, wo sie sich von der Kunstfigur getrennt habe, habe sich die Komikerin für eine Teilnahme entschieden.

“Let’s Dance”-Kandidat: Luca Hänni (25)

Sänger und DSDS-Gewinner von 2012 Luca Hänni meint im Gespräch mit RTL: “Es wird eine neue Challenge für mich und wie ihr mich kennt, ich mag Herausforderungen.” Er freue sich auf dieses “große, große Abenteuer”.

“Let’s Dance”-Kandidat: Steffi Jones (47)

Die Fußballschuhe gegen die Tanzschuhe tauscht Steffi Jones (47), die frühere Bundestrainerin der deutschen Frauen-Nationalmannschaft. „Ich find’s total cool, weil ich die Show immer gucke und ich bewundere die Teilnehmer und Teilnehmerinnen, was die da leisten“, erzählt Steffi Jones RTL. Jetzt darf sie selbst zeigen, was sie auf dem Parkett kann – und warnt direkt ihren Tanzpartner vor: „Für dich, mein Tanzpartner, wer auch immer du dann sein wirst: Ich kann nicht viel.“

“Let’s Dance”-Kandidat: Tijan Njie (28)

In der Serie “Alles was zählt” ist Tijan Njie (28) viel auf dem Eis unterwegs ist, mal sehen wie er sich auf der Tanzfläche macht. Der “Alles was zählt”-Star sieht die Teilnahme als Herausforderung an: “Ich liebe Wettkämpfe, ich liebe Herausforderungen. Ich liebe es, einfach mal ins kalte Wasser zu springen”, sagt er zu RTL. “Wir streichen den Schauspieler. Ich bin nämlich Tänzer.”

“Let’s Dance”-Kandidat: Laura Müller (19)

Gerade erst hat Laura Müller mit ihren „Playboy“-Fotos für Schlagzeilen gesorgt, demnächst wird die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler ihren nächsten großen Auftritt haben: bei „Let’s Dance“. „Für mich ist ‚Let’s Dance‘ der Ritterschlag aller Fernsehformate. Dass ich dabei sein darf, ist für mich eine große Ehre“, sagt sie zu RTL.

“Let’s Dance”-Kandidat: Ulrike von der Groeben (62)

Auch Moderatorin Ulrike von der Groeben (62) wird das Tanzbein schwingen. „Normalerweise rede ich als Sportmoderatorin ja nur über den Sport. Jetzt ist es an der Zeit, dass ich mich einer echten sportlichen Herausforderung stelle. Das wird sicherlich sportlich und mental eine sehr intensive Zeit“, so die Nachrichtenfrau gegenüber dem Sender.

“Let’s Dance”-Kandidat: Lili Paul-Roncalli (21)

Artistin Lili Paul-Roncalli (21) ist ebenfalls mit von der Partie. „Normalerweise stehe ich in der Manege. Jetzt geht’s für mich zum ersten Mal aufs Tanzparkett. Für mich ist es eine große Herausforderung, die ich gerne annehme. Ich kann keine Standardtänze, obwohl wir Artisten bei Roncalli im Finale mit dem Publikum Walzer tanzen. Da habe ich dann immer mit kleinen Kindern getanzt, damit es nicht auffällt, dass ich die Tanzschritte gar nicht kenne.“

“Let’s Dance”-Kandidat: Moritz Hans (23)

Sportler Moritz Hans (23) wagt ebenfalls die Tanz-Herausforderung: „Die meiste Zeit hänge ich an irgendwelchen Wänden ab, jetzt wage ich mich aufs Parkett, um das Tanzbein zu schwingen“, sagt der „Ninja Warrior Germany“-Sieger zu RTL.

“Let’s Dance”-Kandidat: Martin Klempnow (46)

Auch Schauspieler Martin Klempnow (46), bekannt etwa aus „Switch Reloaded“, macht mit: „Meine Chancen? Ich bin tollpatschig, habe Übergewicht, bin nicht sexy, habe keine Instagram-Follower, kein interessantes Privatleben und kann nicht tanzen – mit anderen Worten: Es läuft!“, scherzt Klempnow gegenüber RTL.

“Let’s Dance”-Kandidat: Loiza Lamers (24)

Die Niederländerin Loiza Lamers (24) gewann 2015 “Hollands Next Top Model” und arbeitet seitdem als Model. Die Besonderheit: Loiza wurde als Junge geboren. Mit 18 Jahren unterzog sie sich dann einer geschlechtsangleichenden Operation, wie RTL berichtet. “Ich erwarte, dass die Trainingseinheiten hart werden, aber natürlich gehe ich mit voller Überzeugung rein”, sagt das Transgender-Model dem Sender. “Aufgeben ist für mich keine Option.” Als Vorbereitung für die Show lerne sie auch Deutsch.

“Let’s Dance”-Kandidat: John Michael Kelly (52)

Musiker John Michael Kelly (52) hat den Rhythmus im Blut – er steht seit Jahren mit der Kelly Family auf der Bühne. Ob ihm das auch beim Tanzen hilft, wird sich zeigen. Unterstützung kann er sich auf jeden Fall bei seiner Schwester Maite Kelly (40) holen. Sie gewann 2011 „Let’s Dance“ und verstärkte in der fünften Staffel die Jury. „Ein Traum geht in Erfüllung“, sagt John Michael Kelly über die Teilnahme zu RTL.

„Let’s Dance“-Kandidat: Sükrü Pehlivan (47)

RTL-Superhändler, Moderator und Trödelexperte Sükrü Pehlivan (47) ist auch bei “Let’s Dance” 2020 dabei. Doch ihm liegt nicht nur das Handeln – auch er ist musikalisch begabt. Zuletzt stand Sükrü bei der RTL-Chartshow auf der Bühne und bewies sein Können an dem türkischen Musikinstrument Saz. Mal schauen, wie er sich auf dem Tanzparkett schlägt. “Ich freue mich riesig, dass ich mit dabei sein darf”, sagt er zu RTL.

“Let’s Dance”-Kandidat: Sabrina Setlur (46)

Rapperin Sabrina Setlur wagt sich für die RTL-Show aufs Tanzparkett. „Ich liebe und lebe Musik schon seit Jahren, das ist ja kein Geheimnis. Das große Geheimnis ist aber für mich seit Jahren Standard- und Lateintanz. Deshalb freue ich mich umso mehr, dieses Jahr bei ‚Let’s Dance’ dabei sein zu dürfen, um die Herausforderungen anzunehmen und dieses Geheimnis für mich zu lüften“, sagte Sabrina Setlur laut RTL.

“Let’s Dance”-Kandidat: Ailton (46)

Auch Ex-Fußballer Ailton, bei Werder Bremen zur Legende geworden, macht bei der Tanzshow mit.

Diese Profitänzer sind bei „Let’s Dance“ in diesem Jahr dabei

Den Prominenten stehen in dieser Staffel wieder professionelle Tänzer zur Seite. Dabei sind in diesem Jahr:

Marta Arndt (29) Robert Beitsch (28) Isabel Edvardsson (36) Regina Luca (31) Christina Luft (29) Renata Lusin (32) Valentin Lusin (32) Erich Klann (32) Kathrin Menzinger (31) Christian Polanc (41) Massimo Sinató (38) Andrzej Cibis (32) Alona Uehlin (29) Nikita Kuzmin (22)

Das sind die bisherigen Gewinner von „Let’s Dance“

Die Promi-Gewinner der bisherigen zwölf Staffeln waren: Wayne Carpendale (2006), Susan Sideropoulos (2007), Sophia Thomalla (2010), Maite Kelly (2011), Magdalena Brzeska (2012), Manuel Cortez (2013), Alexander Klaws (2014), Hans Sarpei (2015), Victoria Swarovski (2016), Gil Ofarim (2017), Ingolf Lück (2018) und Pascal Hens (2019).

Profitänzerin Ekaterina „Ekat“ Leonova gewann die letzten drei Staffeln. Ob sie an der Seite ihres neuen Stars einen vierten Sieg in Folge hinlegen kann, wird sie im Laufe der neuen Staffel zeigen müssen.

Wer sitzt bei „Let’s Dance“ 2020 in der Jury?

Auch in diesem Jahr müssen sich die Tanzpaare der Jury bestehend aus Motsi Mabuse (seit Staffel 4), Joachim Llambi (seit Staffel 1) und Jorge Gonzalez (seit Staffel 6) stellen. In der Vergangenheit wurden die Paare auch von Markus Schöffl (1. Staffel), Katharina Witt (1. Staffel), Harald Glööckler (3. und 4. Staffel) und Maite Kelly (5. Staffel) als Teile der Jury bewertet.

Wer moderiert „Let’s Dance“ 2020?

Die Moderation von Let’s Dance übernehmen Daniel Hartwich und Viktoria Swarovski. Viktoria konnte 2016 gemeinsam mit dem Profitänzer Erich Klann als Siegerin der Staffel vom Parkett gehen. 2018 trat sie als Moderatorin in die Fußstapfen von Sylvie Meis. Daniel Hartwich kann inzwischen durchaus als Urgestein bezeichnet werden. Er moderiert die Show seit 2010.

RND/hsc/pf