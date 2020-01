Hilfe für Koala-Klinik: Sonja Zietlow versteigert Dschungelcamp-Outfits

Zum Start der Show “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” hatte RTL bereits eine 100.000-Euro-Spende für die Opfer der Buschbrände angekündigt. Jetzt zieht Moderatorin Sonja Zietlow mit einer Benefiz-Aktion nach.

Baden-Baden. Moderatorin Sonja Zietlow versteigert Outfits, die sie in der RTL-Show „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ getragen hat, und will damit verletzten Koalas helfen. Die Erlöse kommen einem australischen Tierkrankenhaus zugute. Das teilte die Stiftung United Charity am Montag in Baden-Baden mit. Seit Oktober toben Buschbrände in Australien und haben viele Tiere getötet und verletzt.

Demnach bietet Zietlow bereits seit 2012 regelmäßig persönliche Gegenstände bei Benefiz-Auktionen an. „Alle Erlöse kommen in diesem Jahr ohne Abzug dem Koala Hospital in Port Macquarie, einer australischen Non-Profit-Organisation, zugute“, heißt es weiter in der Mitteilung. „Das Krankenhaus behandelt aktuell insbesondere Koalas, die durch die verheerenden Brände verletzt wurden.“

RTL will 100.000 Euro spenden

Auch RTL will helfen. Zum Beginn der aktuellen Dschungelcamp-Staffel hatte der Sender am Freitag eine Spendenaktion für die Opfer der australischen Buschbrände gestartet. Der Sender will demnach 100.000 Euro spenden und im Finale in rund zwei Wochen noch einmal nachlegen. Auf seiner Homepage ruft der Kölner Privatsender für weitere Spenden auf, die an das Australische Rote Kreuz weitergeleitet werden sollen.

RND/dpa