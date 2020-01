“Bauer sucht Frau”-Star Iris hat über 30 Kilo abgenommen

Im vergangenen Jahr hatte “Bauer sucht Frau”-Star Iris eine Magen-Operation. Inzwischen hat die 51-Jährige mehr als 30 Kilo abgenommen – und das zeigt sie auch.

„Bauer sucht Frau“-Star Iris Abel (51) genießt offenbar gerade einen Urlaub in Ägypten. Via Instagram schickte sie ihren Fans „ein paar Sonnenstrahlen, die wärmen“ und postete dazu eine kleine Fotocollage. Eines der Bilder zeigt ein Selfie, auf dem sie sich im Fenster spiegelt. Darauf ist Abel in einem roten Bikini zu sehen – und ihre Follower können einmal mehr bestaunen, wie viel sie abgenommen hat. Insgesamt sollen es schon über 30 Kilo sein. Als sie via Instagram gefragt wird, ob ihre Haut schon gestrafft worden sei, antwortet Abel: „Nein, noch nicht. Dank Sport und gutem Bindegewebe geht es noch.“

Im vergangenen Sommer hatte Iris Abel verraten, dass sie sich ein Magenband hat einsetzen lassen. Laut RTL arbeitet die 51-Jährige bereits seit Herbst 2018 an ihrem großen Ziel, 50 Kilo abzunehmen. Auch zur Ernährungsberatung sei sie gegangen, bevor die Operation folgte.

Iris von „Bauer sucht Frau“ auf Instagram

Bei „Bauer sucht Frau“ fand sie die große Liebe

Iris lernte ihren Mann Uwe Abel 2011 in der RTL-Sendung „Bauer sucht Frau“ kennen. Die Hochzeit folgte zwei Jahre später. Im Sommer 2018 gewann die gelernte Versicherungsangestellte mit ihrem Mann die Show „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“.

