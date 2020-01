“I’m out“: Youtube-Star PewDiePie verabschiedet sich mit Video

Der schwedische Youtuber PewDiePie hat sich mit einem Video von seinen Fans verabschiedet. Allerdings nicht, ohne in dem fast 18 Minuten langen Clip auch seine Rückkehr schon wieder anzukündigen.

Stockholm. Mehr als 100 Millionen Abonnenten müssen vorübergehend ohne ihn auskommen: Der schwedische Youtube-Star PewDiePie hat sich in eine längere Auszeit verabschiedet. „Nach zehn Jahren nehme ich endlich eine Pause. Das hier ist das letzte Video“, sagte der 30-Jährige in einer am Mittwochabend veröffentlichten, 18 minütige Aufnahme mit dem Titel „It’s been real, but I’m out“ (Es ist wahr, aber ich bin raus) auf seinem Youtube-Kanal.

„Ich höre nicht auf, liebe Medien, aber das ist mein finales Video.“ Rund sieben Millionen Menschen sahen sich das Abschiedsvideo innerhalb der ersten 24 Stunden an.

Er müsse ein wenig herunterkommen, ehe er „mit 10.000 Prozent“ zurückkehre. Wann das sein wird, ließ der Schwede – bürgerlich Felix Kjellberg – offen. Die Auszeit hatte er bereits im Dezember angekündigt und sie damit begründet, dass er sich sehr müde fühle. Jetzt sagte er: „Ich habe das Gefühl, dass ich das tun muss.“

Mehr als 100 Millionen Abonnenten

2019 hatte es PewDiePie geschafft, als erste Einzelperson auf Youtube mehr als 100 Millionen Abonnenten auf seinem Kanal zu haben. Derzeit sind es 102 Millionen. Kjellberg war als Youtube-Gamer bekannt geworden: Er spielt Computerspiele, kommentiert den Verlauf und stellt all das per Video online.

PewDiePie gilt bei allem Erfolg nicht als unumstritten. Kritiker werfen ihm vor, sich mehrmals rassistisch und antisemitisch geäußert zu haben. Im August hatte er seine langjährige italienische Freundin geheiratet.

RND/dpa