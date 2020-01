Nach Rassismus-Vorwürfen bei “Die Simpsons”: Sprecher von Apu droht mit Ausstieg

Seit 30 Jahren gehört die Rolle des Apu Nahasapeemapetilon zum festen Cast rund um Homer, Bart und Co. – und seit ebenso langer Zeit stören sich vor allem indischstämmige Amerikaner am überzeichneten Akzent der Figur. Jetzt will der Apu-Sprecher Hank Azaria nicht mehr weitermachen.

Seit rund zwei Jahren sind sie kaum zu überhören: die Rassismus-Vorwürfe gegen die bekannte Zeichentrickserie „Die Simpsons“, die seit 1989 im Fernsehen läuft. Im Fokus der Diskussion: die Figur des indischstämmigen Supermarktbesitzers Apu, oder besser gesagt der übertriebenen Akzent der Rolle. Dieser stammt von Sprecher und Schauspieler Hank Azaria, der nun angekündigt hat, der Figur des Apu nicht mehr weiter seine Stimme zu leihen.

Azaria, übrigens ein weißer US-Amerikaner, erzählte im Gespräch mit dem US-Magazin „Slashfilm“: „Alles, was wir derzeit wissen, ist, dass ich die Stimme nicht mehr sprechen werde, solange es keine Möglichkeit gibt, sie in irgendeiner Art und Weise zu verändern.“ Die Autoren der Serie müssen nun also entscheiden, wie es mit der Figur weitergehe: „Das liegt an ihnen und sie haben es noch nicht entschieden“, so Azaria.

Immer wieder werfen Zuschauer den Verantwortlichen der Serie vor, die Figur des Apu zu überspitzt darzustellen und sich dabei an zu vielen indischen Stereotypen zu bedienen. Neues Öl wurde ins Feuer gekippt, als eine 2017 erschienene Dokumentation des Komikers Hari Kondabolu namens „Das Problem mit Apu“ sich mit der Darstellung des Ladenbesitzers beschäftigte.

Doch trotz aller Kritik ist Kondabolu bekennender Fan der Simspons. Nachdem die Entscheidung Azarias, Apu nicht mehr seine Stimme zu leihen, bekannt wurde, twitterte dieser, er hoffe dass Apu der Serie in abgewandelter Form erhalten bleibe: „Lasst ein paar sehr talentierte Drehbuchautoren etwas Interessantes mit ihm machen. Wenn schon nicht, um die Show zu verbessern, dann wenigstens, um mir ein paar Todesdrohungen zu ersparen“, postete er in seinem Tweet.

Es bleibt also abzuwarten, wie es mit dem freundlichen Ladenbesitzer Apu aus Springfield weitergeht.

