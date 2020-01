“Rosenheim-Cop” Joseph Hannesschläger stirbt mit 57 Jahren

Der Schauspieler Joseph Hannesschläger ist tot. Der Star aus “Rosenheim Cops” erlag im Alter von 57 Jahren seinem Krebsleiden. Hannesschläger lebte zuletzt in einem Hospiz.

München. Er war das Gesicht einer der beliebtesten deutschen Fernsehserien: Joseph Hannesschläger, der „Rosenheim-Cop“, ist tot. Er verlor den Kampf gegen den Krebs im Alter von 57 Jahren (2. Juni 1962), wie die PR-Agentur Presse-Partner unter Berufung auf Hannesschlägers Ehefrau bestätigte. Hannesschläger starb am Montag in München. Seine Ehefrau Bettina, die er 2018 geheiratet hatte, sei bei ihm gewesen, teilte die PR-Agentur mit.

Seit 2002 war Hannesschläger als Kommissar Korbinian Hofer in der ZDF-Kultserie „Die Rosenheim-Cops“ zu sehen. Erst im Herbst 2019 hatte er seine unheilbare Krankheit öffentlich gemacht und bekanntgegeben, dass er nicht mehr in der Erfolgsserie mitspielen kann.

Seine letzten Wochen hatte er laut Medienberichten in einem Hospiz verbracht. Dort besuchte ihn erst kürzlich Münchens früherer Oberbürgermeister Christian Ude (SPD), der ein Foto dieses Besuchs auf Facebook teilte. „Wir danken Dir für die Freundschaft, für Deinen ansteckenden Humor und für die Vermittlung der Einsicht, was wirklich wichtig ist im Leben“, schrieb Ude dort und wünschte „viel Kraft für die Pläne, die Du noch verwirklichen willst“.

40 Kino- und Fernsehproduktionen

Zuletzt hatte Hannesschläger nach Informationen der „Bild“-Zeitung im Januar 2020 wegen seiner Krankheit auch eine Theaterrolle absagen müssen. Nach Angaben auf seiner Homepage hat der Schauspieler im Laufe seiner Karriere in mehr als 45 Theaterstücken und rund 40 Kino- und Fernsehproduktionen mitgespielt. Er trat auch als Kabarettist auf und hatte mit „Discotrain“ auch seine eigene Band. Seine wichtigste Rolle aber war die des schwergewichtigen Kommissars Korbinian Hofer in den „Rosenheim-Cops“, in der er 17 Jahre lang zu sehen war.

Der „echte“ Rosenheim-Kopp, der Präsident des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd, Robert Kopp, sagte 2018 über Hannesschläger in seiner Paraderolle: „Mein „Kollege“ und Hauptdarsteller Hauptkommissar Korbinian Hofer, den ich persönlich gut kenne, ist heimatverbunden und traditionsbewusst, Neuem gegenüber aber immer aufgeschlossen. Er hat ein besonderes Gespür für die Menschen und nicht zuletzt auch eine gesunde Portion trockenen Humors. Eigenschaften, mit denen wir uns auch im wahren Polizistenleben ebenfalls gerne identifizieren.“

„Rosenheim-Cops ohne Sie geht nicht“

Auf Hannesschlägers Homepage gibt es ein Gästebuch. Seine Fans freuten sich dort in den vergangenen Jahren über seine neue Liebe oder einfach darüber, dass er wieder im Fernsehen zu sehen war. „Schön Sie wieder bei den Rosenheimcops zu sehen“ schrieb „Elke aus Berlin“ im Jahr 2017. „Den Folgen, in denen sie nicht mitmachen, fehlt einfach etwas, denn Sie sind das Gesicht dieser Serie.“ Ein Jahr zuvor hatte „Conny aus Bergisch Gladbach“ dort geschrieben: „Rosenheim-Cops ohne Sie geht nicht.“

RND/dpa/msc