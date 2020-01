“Germany’s Next Topmodel“: Was ist mit Vorjahressiegerin Simone passiert?

Simone Kowalski dominierte 2019 die “Germany’s Next Topmodel”-Staffel und gewann diese am Ende auch. Doch seitdem hat man nicht viel von dem Nachwuchsmodel gehört – nun kündigt sie auf Instagram Neuigkeiten an.

Am Donnerstag ist Heidi Klums neue „Germany’s Next Topmodel“-Staffel mit neuen Kandidatinnen gestartet. Doch was ist eigentlich aus Vorjahressiegerin Simone Kowalski geworden? Nach dem vorhersehbaren Sieg – die 22-Jährige war den anderen mit ihren Modelleistungen um einiges voraus – hörte man kaum noch etwas von ihr.

Schon am Tag des Sieges hatte „Simi“ im Düsseldorfer ISS Dome gestanden, wie schlimm die zuvor liegenden Wochen ihr gesundheitlich zugesetzt hatten. Sie wolle erst mal eine Pause machen. Ihren Verpflichtungen, die sich aus den GNTM-Verträgen ergaben, darunter Shootings für Michael Michalsky (52), soll sie laut „Bild“ aber nachgegangen sein. Michalsky sagte der Zeitung: „Sie hat bei unserem Parfum-Shooting einen wirklich guten Job gemacht. Alle lieben die Fotos, die entstanden sind.“

Simone erscheint nicht zu gebuchtem Job

Danach hört man aber wirklich nichts mehr von dem Nachwuchsmodel. Zu einem gebuchten Job auf der Berliner Fashion Week im Juli 2019 soll sie laut „Bild“ einfach nicht erschienen sein. Ihr Management begründete das gegenüber der Zeitung mit „gesundheitlichen Gründen“. Der Zeitung sagte sie damals: „Es tut mir leid für die Umstände, die dem Designer dadurch entstanden sind. Zukünftig werde ich sicher anders mit vergleichbaren Situationen umgehen.“

Und auch auf ihrem Instagram-Profil hat „Simi“ aufgeräumt. Dort sind nur noch drei Beiträge zu sehen, einer davon zeigt ihre GNTM-Highlights – mit dem Kommentar: „Was eine Zeit“. In einer aktuellen Instagram-Story kündigt sie an, bald mehr über ihre „Arbeitssituation“ zu erzählen. Wie es ihr gerade gehe? „Großartig“.

Simone Kowalski noch unter Vertrag bei Heidi Klums Vater

Laut „Bild“ jedenfalls steht Simone Kowalski noch bei Heidi Klums Vater Günther Klum (74) und seiner Agentur „One Eins Fab“ unter Vertrag. „Simone hat als Siegerin von GNTM 2019 bei uns einen Angestelltenvertrag“, sagte der Vater der Modelmama der Zeitung. Er erklärt das Untertauchen so: „In den Monaten nach ihrem Sieg ist es in den sozialen Netzwerken ruhig um sie geworden, da sie bedauerlicherweise gesundheitliche Probleme hatte. Für das Jahr 2020 hat sie sich vorgenommen, mit neuer Kraft durchzustarten – ihr Instagram-Account markiert diesen Neustart, und wir sind alle zuversichtlich, dass dieser gelingen wird.“

RND/hsc