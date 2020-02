“Alles auf Freundschaft”: Sasha und Tim Mälzer verlieren – Zuschauer nervt etwas andere

Die zweite Ausgabe der RTL-Spielshow “Alles auf Freundschaft” haben TV-Koch Tim Mälzer und Sänger Sasha verloren. Doch die Zuschauer waren von etwas anderem genervt.

Köln. Am Sonntagabend lief die zweite Ausgabe der neuen RTL-Spielshow „Alles auf Freundschaft“ mit TV-Koch Tim Mälzer und Sänger Sasha, die gegen beiden besten Freunde Daniel Alfert und Tim Vogt antreten mussten. Am Ende verloren Sasha und Mälzer das alles entscheidende Spiel. Es ging um die Frage: „Wie oft passt die Gesamtfläche von Deutschland komplett in die Gesamtfläche der Vereinigten Staaten von Amerika?“Die richtige Antwort war: 27. Da die beiden Herausforderer einen größeren Geldbetrag auf diese Antwort gesetzt hatten als Mälzer und Sasha gewannen sie.

Doch die Zuschauer nervte etwas anderes. Bei Twitter machte sie ihrem Ärger Luft. In ihren Augen ist Steffen Hallaschka der komplett falsche Moderator für die Show. Vor allem seine Jugendsprache und die Verwendung des Wortes „Digga“ prangerten sie an. So schrieb ein User bereits nach der ersten Ausstrahlung der Show am Freitagabend: „Hallaschka hat letzte Woche eine Wette verloren und muss jetzt 300x „Digga“ in 3h sagen.“

RND/kiel

Die Verwendung des sendungsbezogenen Materials ist nur mit dem Hinweis und Verlinkung auf TVNOW gestattet.