“Wir sind klein und ihr seid alt” – Vox-Serie rührt Zuschauer

2019 gelang dem TV-Sender VOX mit der Show “Wir sind klein und ihr seid alt” ein absoluter Überraschungserfolg. Am Montagabend lief die erste Folge der zweiten Staffel, in der kleine Kinder und Senioren erneut gemeinsamen Aktivitäten in Angriff nahmen. Und wie auch schon in der ersten Staffel reagierten die Zuschauer äußerst positiv auf die Sendung.

Wenn kleine Kinder auf Senioren treffen und daraus ein Generationenprojekt der besonderen Art entsteht, können die Produzenten von „Wir sind klein und ihr seid alt“ nicht weit entfernt sein. Und tatsächlich: Am Montagabend wurde die erste Folge der zweiten Staffel des Überraschungserfolges aus dem vergangenen Jahr ausgestrahlt und sorgte bei den Zuschauern erneut für jede Menge Emotionen.

Worum geht es in der Sendung? Bei dem TV-Generationenprojekt treffen zehn Kindergartenkinder auf zehn Senioren und erleben für sechs Wochen gemeinsame Abenteuer. Dabei werden die Auswirkungen gezeigt, die die Begegnungen zwischen den jungen und alten Menschen haben und für den Zuschauer entsteht eine informative und gleichermaßen inspirierende Unterhaltungssendung, die sowohl kindliche als auch erwachsene Blickwinkel realistisch und authentisch einfängt.

Twitter-Trend für #wirsindkleinundihrseidalt

Via Twitter posteten zahlreiche Nutzer ihre Gedanken und Gefühle zu der Sendung – kein Wunder also, dass der Hashtag #wirsindkleinundihrseidalt schnell die Twitter-Trends anführen sollte. Besonders auffällig: Während Tweets zu TV-Shows oftmals mit sehr ironischem Humor bestückt sind, scheinen die Tweets zu diesem besonderen TV-Format geradewegs aus dem Herzen – und sind entsprechend emotional, ganz wie die Sendung, um die es geht.

Wir blicken auf ein kleines Best-of der emotionalsten Tweets zur Sendung:

Appell an alle Nutzer: „Bitte guckt „Wir sind klein und ihr seid alt!““Wir sind klein und ihr seid alt”: Für beide Seiten eine BereicherungTränen der Rührung sind bei diesem Format ausdrücklich erlaubtWenn alte Menschen endlich mal wieder verehrt werdenDieses Format bringt jeden zum Weinen

