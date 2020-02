„Die goldene Zeit“: „Tatort“-Kommissare tauchen ein ins Rotlichtmilieu

Ein Mord im Rotlichtmilieu beschäftigt die Bundespolizisten Falke und Grosz im neuen Hamburger „Tatort“. Während die Krimi-Story wenig überzeugen kann, wird die Kiez-Stimmung umso authentischer eingefangen.

Aufräumen! Sein ganzes langes Leben hat der Mann (Michael Thomas), den alle nur Eisen-Lübke nennen, aufgeräumt: auf seinem Kiez im Hamburger Vergnügungsviertel St. Pauli und meist als Lude im Auftrag der dort einflussreichen Familie Pohl, die jahrzehntelang mit Prostitution viel Geld verdient hat. Doch inzwischen haben sich die einst so vermeintlich goldenen Zeiten geändert. Das Klima ist rauer geworden. Und das alte St. Pauli wird mittlerweile bestimmt von Billigläden, Großraumbordellen, aber auch von Junggesellenabschieden und anderen Ballermann-Vergnügungen. Auch die Familie Pohl ist nicht mehr die, die sie einst war. Der Familienpatriarch (Christian Redl) leidet unter Demenz, ist ein Pflegefall. Seine Tochter (Deborah Kaufmann) kümmert sich mit einer Stiftung nur noch um die schönen Künste in der Hansestadt, während der Sohn zusammen mit einem windigen Geschäftsführer (Rolan Bonjour) ein Großraumbordell führt, das einzige, das der Familie geblieben ist und das nun ein albanischer Clan unbedingt übernehmen möchte – mit allen Mitteln.

Das alles gefällt Eisen-Lübke, der ein im Selbstverlag veröffentlichtes Buch über die ach so romantische Zeit auf St. Pauli geschrieben hat, überhaupt nicht. Dennoch fühlt er sich immer noch den Pohls verpflichtet, wäscht deren Autos und übernimmt andere kleine Dinge der Familie. Ordnung muss halt sein, auch in rauen Zeiten. Und den Spott und die Beleidigungen durch Mitglieder des albanischen Clans nimmt er achselzuckend hin. Doch dann geschieht ein Mord, mit dem dann auch dieser Hamburger „Tatort: Die goldene Zeit“ beginnt.

Kommissar taucht ins Milieu hinab

Vor seiner Wohnung im Treppenhaus wird der junge Pohl überfallen und erstochen. Der Täter ist ganz offensichtlich ein 14-jähriger Junge (Bogdan Iancu) aus Rumänien, der eigens für diesen Auftragsmord mit dem Bus nach Hamburg gekommen ist. Mit dem Geld für den Mord, so erfährt man später, will er seinem Vater einen Fernseher kaufen. Mehr hat er nicht bekommen. Zwar geht er bei der Tat erschreckend kaltblütig vor, ist womöglich zugekokst, aber gleichzeitig fürchterlich hektisch und wirkt zudem irgendwie verloren und ums Erbarmen hilflos. So lässt er auch am Tatort seine Jacke und sein Handy mit dem dort abgespeicherten Rückfahrtticket zurück. Außerdem wird er von einer Überwachungskamera gefilmt.

Handy und Jacke findet dann Eisen-Lübke, der zufällig als Erster am Tatort ist. Und er beschließt spontan aufzuräumen, also den jugendlichen Mörder zu finden und ihn zu töten. Ordnung muss halt sein. Und dass hinter der Tat die Albaner stecken, ist für ihn auch sofort klar. Aber auch die ermittelnden Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz), die inzwischen sehr gut harmonieren und die unterstützt werden von dem LKA-Mann Thomas Okonjo (Jonathan Kwesi Aikins), verfolgen diese Spur. Da Falke auf den Überwachungsaufnahmen sofort Eisen-Lübke erkennt, spürt er ihn schnell auf. Ihn kennt er seit seiner eigenen Jugend auf dem Kiez, er hat als väterlicher Freund Falke damals einen Job als Türsteher besorgt und sich mit ihm im Milieu herumgetrieben. Und in dieses Milieu oder in das, was davon übrig geblieben ist, taucht der Kommissar bei seinen Ermittlungen nun wieder ab.

Eine Figur wie aus alten Zeiten

Danach entwickelt sich eine leider wenig originelle Krimi-Story, die zudem sehr vorhersehbar ist. Dass der Film, den Regisseurin Mia Spengler nach einem Drehbuch von Georg Lippert inszeniert hat, dennoch sehenswert ist, liegt vor allem an den atmosphärischen Bildern (Kamera: Moritz Schultheiss) des Vergnügungsviertels. Zahlreiche Szenen entstanden nach den Worten der Regisseurin mittels „Guerilla-Dreh“, also mitten in den Stoßzeiten am Freitag- und Samstagabend und nur abgesichert durch ein kleines Security-Team. Und da man mittendrin war beim Dreh, wirken die Bilder ungewöhnlich lebendig und geben die Kiez-Stimmung wohl recht authentisch wieder.

Ein weiterer großer Pluspunkt ist die Entscheidung für Eisen-Lübke als zentrale Figur. Entstanden ist dabei ein interessantes Porträt eines Mannes, der wie aus der Zeit gefallen wirkt, der den alten Tagen nostalgisch nachtrauert und heute nur noch mehr schlecht als recht zurechtkommt. Dadurch wird zwar manches verklärt, aber spannend bleibt diese Figur bis zum Schluss. Und wie sich dieser Alte dann im Verlauf des Films um den jungen Mörder, einen wirklich hoffnungs- und zukunftslosen Loser, kümmert, hat sogar war Rührendes. Kurzum: Als Krimi ist dieser „Tatort“ eher mau, aber als melancholisches Kiez-Drama umso sehenswerter.

„Tatort: Die goldene Zeit“, ARD, Sonntag, 20.15 Uhr

Von Ernst Corinth/RND