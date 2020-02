Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring: Reeperbahn als “abgründige Plastikwelt”

Im neuen Fall „Tatort – Die goldene Zeit“ (Sonntag, 9. Februar) ermitteln Franziska Weisz und Wotan Wilke Möhring im Hamburger Rotlichtviertel. Ein Doppelinterview über Kiez und Konsorten.

Für Ihren neuen Fall haben Sie viel auf der Reeperbahn gedreht, die nicht extra abgesperrt werden konnte.

Franziska Weisz: So macht es die ganze Reeperbahn auch erst spürbar und riechbar. Wir sitzen auch nicht ein einziges Mal im Auto, sondern machen alles zu Fuß. Das ist auch die große Stärke dieses Films, dass wir eben nicht versucht haben, uns hermetisch abzuriegeln. Das wäre finanziell auch eine nicht realistische Variante gewesen, ganze Straßenzüge zu sperren. Mia Spengler, unsere Regisseurin, die selbst da gewohnt hat und sich sehr gut auskennt, hat das sehr dynamisch umgesetzt. Sie meinte, es kommen dann Hindernisse, aber die nehmen wir mit. Total abgeriegelt den Kiez zu erzählen wäre auch der falsche Weg gewesen.

Wotan Wilke Möhring: Es war im echten Drehbetrieb alles fußläufig. Das nennt man dann grünen Drehpass, weil wir nichts mit dem Auto gemacht haben. (lacht)

Bei den Dreharbeiten soll immer ein Securityservice vom Kiez dabeigewesen sein.

Möhring: Das ist beim Kiez aber üblich, dass man jemanden braucht, der sich da auskennt und auch mit Nachdruck Dinge durchsetzen kann. Die wissen auch genau, ab wann die Prostituierten vor die Tür kommen und extra Geld haben wollen. Man ist beim Drehen also einerseits zeitlich gebunden, da man den Betrieb nicht stören darf. Andererseits sind wir aber schon darauf angewiesen, dass da ein paar Leute auf der Reeperbahn rumlaufen.

Haben Sie beim Dreh denn komplett auf Komparsen verzichtet?

Weisz: Das nicht, aber ich war während des Drehs richtig überrascht, wer echt war und wer Komparse. Gleich am Anfang des Films gibt es eine Szene, bei der ich erst beim zweiten Take geschnallt habe, dass in der Straßenkehrmaschine ein Komparse von uns sitzt. Ich hatte gefragt: „Wollen wir nicht erst noch warten, bis der fertig ist?“ (lacht)

Ein Laufhaus, in dem eine Schlüsselszene gedreht wurde, wurde hingegen komplett nachgebaut. Warum?

Weisz: Als die Besitzer des echten Laufhauses das Drehbuch gelesen haben, hatten sie dann mehrere Anmerkungen wie: „Könnte man nicht sagen, dass der Albaner nicht aus Albanien kommt, sondern aus Italien? Und wäre es möglich, dass der eine nicht erstochen wird, sondern nur bedroht?“ Bei der Entscheidung, ein eigenes Laufhaus zu bauen, spielten also auch maßgeblich inhaltliche Diskrepanzen eine große Rolle.

Möhring: Bei so einem „Tatort“-Dreh sind alle erst mal sehr gern dabei, aber wenn sie sehen, dass sie am Ende nicht so gut dastehen, nehmen sie davon dann doch eher wieder Abstand. (lacht)

Können Sie sich noch an Ihren ersten Besuch auf der Reeperbahn erinnern?

Weisz: Vor ein paar Jahren, als ich zum ersten Mal auf dem Filmfest Hamburg war. Abends waren wir in einem Restaurant, und als das zugemacht hat, sind wir alle noch mit einem sehr bekannten dänischen Schauspieler auf den Kiez gefahren und da in einem Stripclub gelandet. Da sind wir zu zehnt rein, aber nach 15 Minuten wieder raus, weil es langweilig war. Die Wurstbude danach war lustiger. Seitdem bin ich da öfter mal am Tag durchgelaufen. Für mich ist die Reeperbahn eine abgründige Plastikwelt. Das ist alles nicht greifbar für mich.

Sie haben bereits Ihren achten Fall abgedreht. Welchen Stoff würden Sie gern noch mal in Ihrem „Tatort“ behandeln?

Möhring: Ich finde, dass man die Hauptaufgabe der Bundespolizei in der internationalen Zusammenarbeit mit Europol noch mehr erzählen könnte. Oder auch mal Großereignisse. Das kann gern ein Stadionbesuch bei einem Bundesliga-Spiel sein. Ich fände es spannend, wenn man den Täter innerhalb von 90 Minuten kriegen müsste. In den Stadionkatakomben von Dortmund zum Beispiel. Das hätte so viel Potenzial, weil man weiß: Einer von diesen 80.000 Fans ist der Täter und man hat nur zwei Halbzeiten Zeit, den Täter zu kriegen. Die Bundespolizei hat viele Felder, die wir noch gar nicht begangen haben und die sich noch lohnen würden, zu erzählen.

Von Thomas Kielhorn/RND