“Bin ich schlauer als Oliver Pocher?”: So reagiert das Netz

In der RTL-Liveshow “Bin ich schlauer als Oliver Pocher?” messen sich am Freitagabend Prominente und TV-Zuschauer mit dem Comedian. Auf Twitter und Co. kommt die Sendung nicht bei allen gut an.

In der RTL-Liveshow “Bin ich schlauer als Oliver Pocher?”, moderiert von Günther Jauch, können sich die Zuschauer am Freitagabend mit dem Comedian und seinen prominenten Gästen Joachim Llambi, Lilly Becker und Lutz van der Horst messen – ganz einfach von zu Hause aus. Es geht es um Alltagswissen, visuelle Wahrnehmung, Orientierung, Menschenkenntnis, Logik, Gedächtnis und Sprache.

Das haben tatsächlich einige gemacht – zumindest wenn man sich die Posts auf Twitter und Co. ansieht, wo die User fleißig kommentieren.

Doch manche sind sich auch so siegessicher, dass sie sich gar nicht dem Test stellen – und auf das Schauen der Show verzichten:

Auch zu den Promigästen haben viele schon eine Meinung, bevor diese in der Sendung überhaupt zu Wort kommen:

Dabei liegt Lilly Becker nach etwa einer Stunde der Sendung bereits weit vorn.

Die Quiz-Ergebnisse bringen aber für die User auch interessante – oder sogar schockierende – Erkenntnisse:

Manche sind genervt davon, wie die Sendung sich hinzieht:

