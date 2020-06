Nina, Warnwetter, Katwarn – die besten Unwetter-Apps in der Übersicht

Immer wieder halten Sturmtiefs Deutschland mit Orkanböen und Starkregen in Atem. Spezielle Unwetter- und Katastrophenwarn-Apps informieren über die aktuelle Wetterlage und geben Gefahrenmeldungen für die betroffenen Gebiete heraus. Doch nicht alle Apps arbeiten zuverlässig. Welche Apps die Experten empfehlen.

Bei einem heftigen Sturmtief sind Sturmböen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 140 km/h und Starkregen keine Seltenheit. Um sich, sein Haus und sein Auto zu schützen, sollte man einige Vorkehrungen treffen und vor allem: informiert sein.

Auch an diesem Wochenende erwarten Meteorologen nach der Hitze heftige Gewitter mit Starkregen und Hagel. Wo genau die Gewitter zuschlagen, können die Meteorologen erst relativ kurzfristig sagen. Jedoch warnt der Deutsche Wetterdienst (DWD), am Samstagnachmittag sei das Unwetterpotenzial besonders hoch. Erst wenige Stunden vor Gewitterausbruch, könne man erkennen, wo die Gewitter lokal am schlimmsten ausfallen und entsprechende Warnungen herausgeben, sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. „Jeder, der sich draußen aufhält oder eine Grillparty plant, sollte die Warnlage verfolgen.“ Diese könne sich innerhalb von ein bis zwei Stunden dramatisch ändern.

Daten von Wetter-Apps basieren auf regionalen Systemen

Wenn das Wetter eine drohende Gefahr darstellt, sind verlässliche Unwetter-Apps unverzichtbar. Die auf den meisten Smartphones vorinstallierten Wetter-Apps sind bei uns jedoch ungenau, weil die Daten nach dem amerikanischen Wettermodell GFS, dem Global Forecast System, ausgewertet werden. Obwohl das System in Nordamerika als zuverlässig gilt, sind die Vorhersagen für Deutschland aufgrund der geografischen Beschaffenheit weniger genau.

Bessere Ergebnisse erzielen regionale Systeme wie das europäische Wettermodell ECMWF oder das deutsche ICON-System. Bezieht eine App ihre Wetterdaten aus mehreren Modellen, ist die Wahrscheinlichkeit für eine zuverlässige Vorhersage wahrscheinlicher.

Die drei besten Unwetter-Apps für iOS und Android

Besonders bei schweren Gewittern, Hochwasser oder Lawinen, die eine Gefahr für die Menschen in den betroffenen Gebieten darstellen, können Warn-Apps zu Lebensrettern werden. Generell empfehlenswert sind dabei laut dem Wetterexperten des DWD Apps, die unter anderem mit den Warnungen des Deutschen Wetterdienstes arbeiten. Das Onlinemagazin „Netzwelt“ hat ein Ranking der besten Unwetter-Apps erstellt.

Unwetter-App: Warnwetter

Auf Platz eins landet „Warnwetter“. Die Applikation des Deutschen Wetterdienstes (DWD) versorgt nicht nur die Bevölkerung, sondern auch Einsatzkräfte des Katastrophenschutzes mit aktuellen Warnhinweisen zur Wettersituation. Auf der nach Gefahrenlage eingefärbten Deutschlandkarte kann die Unwettersituation schnell erfasst werden. In der kostenpflichtigen Premiumversion bietet die App für Android und iOS zusätzlich ortsbezogene Voraussagen und einen Niederschlagsradar.

Unwetter-App: Nina

Zudem empfiehlt das Magazin „Nina“, die Notfall-Informations-App des Bundes. Als technische Basis dient der Applikation das modulare Warnsystem des Bundes (Mowas), welches vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe betrieben wird. In der Corona-Pandemie wurde die App bundesweit zusätzlich mit Covid-19-Information erweitert.

Unwetter-App: Katwarn

Auf Platz drei landet das Katastrophenwarnsystem des Fraunhofer-Instituts, „Katwarn“. Die App leitet offizielle Warnungen deutschlandweit oder gefiltert nach betroffenen Regionen weiter. Außerdem werden über die Anwendung Handlungsempfehlungen bereitgestellt.

Von Michèle Förster/RND