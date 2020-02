„Big Brother“ 2020 gestartet: So reagiert das Netz auf die große Einzugsshow

Vor 20 Jahren eröffnete Moderator Percy Hoven die erste Staffel von „Big Brother“. Am Montagabend führte Jochen Schropp jeweils sieben Bewohner in das Glas- und das Blockhaus. Auch zahlreiche Twitter-Nutzer verfolgten den Auftakt der neuen Staffel – wir blicken auf die besten Reaktionen der Zuschauer.

14 Bewohner sind am Montagabend in die berühmteste WG Deutschlands gezogen, um gegeneinander, aber auch miteinander zu kämpfen – denn alles, worum es ihnen geht, ist der Sieg. Wer 100 Tage lang den ständigen Beobachtungen von „Big Brother“ standhält, gewinnt 100.000 Euro. Doch anders als in den Staffeln zuvor erhalten in der 13. Staffel des Kultformats die Zuschauer ein ganz besonderes Mitspracherecht.

Diese können nämlich enormen Einfluss auf das Geschehen nehmen. Über eine App können die User an einem Bewohnerranking teilnehmen. Dieses beeinflusst das Leben der 14 Kandidaten im Haus.

Und auch bei der Einzugsshow der neuen „Big Brother“-Staffel haben die Zuschauer bereits ihre Meinungen zu den Teilnehmern via Twitter bekannt gegeben. Dabei durfte natürlich auch die ein oder andere ironische, augenzwinkernde und vielleicht auch biestige Aussage nicht fehlen. Wir blicken auf ein kleines Best-of der Tweets zum Staffelauftakt, denn bei diesem Format heißt es nicht mehr nur „Big Brother is watching you“, sondern ebenso „Twitter is watching you“:

„Big Brother“ 2020: Sendezeit erschien manchem Zuschauer zu lang…… und Ginas Augenbrauen dem anderen zu voluminösModerator Jochen Schropp versuchte sich mit provozierenden Aussagen…… und natürlich durfte auch ein Tweet über den Wendler nicht fehlenManch ein Zuschauer scheint sich jedoch irgendwie mit der Sendung vertan zu haben…… und zwischenzeitlich wurde in den guten alten Zeiten geschwelgtKritik gab es jedoch für die ganzen Werbespots, die von der Liveshow unterbrochen wurdenDoch am Ende des sprichwörtlichen Tages freuen sich alle Zuschauer auf 100 Tage Kultunterhaltung im deutschsprachigen Fernsehen

RND/liz