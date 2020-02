“Maybrit Illner”: Gäste und Thema am 13. Februar

Jeden Donnerstag lädt die TV-Moderatorin Maybrit Illner zum Polittalk im ZDF. In der gleichnamigen Sendung diskutieren die Gäste über aktuelle politische Themen. Das sind Gäste und Thema am 13.02.2020. Außerdem: die nächsten Sendetermine.

Berlin. Mehr als 20 Jahre nach der Erstausstrahlung gehört „Maybrit Illner“ mittlerweile zu den führenden Politik-Talkshows in Deutschland. Im Durchschnitt schalten 2,36 Millionen Zuschauer am Donnerstagabend ein. Die letzte Sendung am 6. Februar verfolgten 3,6 Millionen Menschen, was dem ZDF einen Marktanteil von 18,8 Prozent bescherte.

Das Konzept der Sendung ist vermeintlich simpel: Politiker, Medienvertreter und Politikexperten diskutieren über aktuelle Themen – dabei sorgt aber mitunter schon die Gästeliste für Brisanz. Hier der Ausblick auf „Maybrit Illner“ am Donnerstag, 13. Februar 2020:

„Maybrit Illner“ am 13.02.2020: Was ist das Thema heute?

Am Donnerstagabend diskutieren Maybrit Illner und ihre Gäste über dieses Thema: „Machtkampf in der CDU – wer kann Kanzler außer Merkel?“ Hintergrund ist der angekündigte Rückzug von Annegret Kramp-Karrenbauer vom CDU-Parteivorsitz. Auch ihr Verzicht auf eine Kanzlerkandidatur sorgt seit Tagen für Gesprächsstoff – nicht nur in Berlin.

Wie geht es mit der GroKo weiter, und wann wird die Entscheidung über den CDU-Kanzlerkandidaten fallen? Diese und weitere Fragen beschäftigen die Gäste bei „Maybrit Illner“ am 13. Februar.

„Maybrit Illner“ heute: Das sind die Gäste am 13. Februar 2020

Diese Gäste nehmen bei „Maybrit Illner“ am 13. Februar teil:

Norbert Walter-Borjans, SPD, Parteivorsitzender Tobias Hans, CDU, Ministerpräsident Saarland Tilman Kuban, CDU, Bundesvorsitzender der Jungen Union Katja Kipping, Die Linke, Parteivorsitzende Sabine Kopp, Politikwissenschaftlerin Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur von „Die Welt“Wann läuft „Maybrit Illner“ im TV und Livestream?

„Maybrit Illner“ läuft regulär immer donnerstags um 22.15 Uhr im ZDF. Gleichzeitig startet der dazugehörige Livestream auf zdf.de.

Wo gibt es Wiederholungen von „Maybrit Illner“?

Wiederholungen von „Maybrit Illner“ sind in der ZDF-Mediathek noch einige Wochen nach der Ausstrahlung online abrufbar. Dort gibt es auch einzelne Redebeiträge der Gäste zum Nachschauen.

Im Free-TV ist die Wiederholung der aktuellen Sendung regulär freitags um 16 Uhr auf Phoenix zu sehen.

Wer ist Maybrit Illner?

Die deutsche Journalistin, Fernsehmoderatorin und Autorin Maybrit Illner wurde 1965 in Ost-Berlin geboren. Die studierte Sportjournalistin arbeitete zunächst für das DDR-Fernsehen, nach der Wende wechselte sie zum ZDF, wo sie ab 1992 zu den Moderatoren des ZDF-Morgenmagazins gehörte. Von 1998 bis 1999 übernahm Illner die Leitung des „MoMa“.

Neben der Moderation ihrer Politik-Talkshow (bis 2007 noch unter dem Namen „Berlin Mitte“) übernahm Illner auch mehrfach die Co-Moderation der Fernsehduelle zu Bundestagswahlen.

Für ihre Arbeit wurde Maybrit Illner bereits mit mehreren Preisen ausgezeichnet, darunter dem Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis, dem Deutschen Fernsehpreis und zwei Bambis.

RND/pf