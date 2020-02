“Kingdom Come – Deliverance” und “Aztez”: Epic Games verschenkt zwei Topspiele

Spielehersteller Epic Games hat sich eine sicherlich populäre Werbe-Aktion ausgedacht. Bis zum 20. Februar lassen sich zwei Topspiele der Softwareschmiede kostenlos herunterladen. Kleine Einschränkung: “Kingdom Come – Deliverance” gibt es nur in der Windowsversion. Android- und Apple-Nutzer sind leider ausgeschlossen. “Aztez” hingegen gibt es für Windows und macOS.

Mit „Kingdom Come – Deliverance“ und Aztez stellt Epic Games aktuell die Vollversionen zweier Top-Spiele kostenlos zum Download bereit. Wer sich die beiden Spiele jetzt gratis herunterladen möchte, muss sich aber beeilen. Die Aktion läuft nur bis zum 20. Februar 2020. Wie man sich jetzt beide Games sichert, zeigen wir Ihnen hier.

Epic Games Store: First-Person-Rollenspiel Kingdom Come – Deliverance gratis herunterladen

„Kingdom Come – Deliverance“ ist ein First-Person-Rollenspiel, das den Spieler ins Böhmen des frühen 15. Jahrhunderts bringt. In der Rolle des Handwerker-Sohns Heinrich gerät man in Bürgerkriegswirren, muss aber auch etliche nicht kampfbezogene Aufgaben erfüllen. Die große, offene Spielwelt mit ihren opulenten Illustrationen lässt dem Spieler viel Raum, Lebensumstände und -Erschwernisse des Mittelalters zu erfahren. Um den historischen Realitätsbezug zu verstärken, sind reale Figuren der mittelalterlichen Geschichte in die Handlung integriert.

„Kingdom Come – Deliverance“ ist aufgrund seiner Opulenz nichts für schwache Prozessoren. Hier sind die Mindestvoraussetzungen (Angaben von der Computerzeitschrift „Chip“) für einen ungetrübten Spielgenuss: Prozessor: Intel CPU Core i5-2500K 3.3GHz, AMD CPU Phenom II X4 940 oder besser. Arbeitsspeicher: 8 GByte RAM. Grafik: Nvidia GPU GeForce GTX 660, AMD GPU Radeon HD 7870 oder besser. Speicherplatz: 40 GB verfügbarer Speicherplatz.

Hier geht es zum Download. Nach einer kurzen Registrierung lässt sich das Spiel problemlos herunterladen.

Epic Games Store: Indie-Spiel Aztez gratis herunterladen

Der zweite Hit aus dem Hause „Epic Games“, der zeitlich begrenzt gratis verfügbar ist, heißt „Aztez“. Bei dem Side-Scroller wird der Spieler zum aztekischen Elitekämpfer. Es gilt, Mexiko und dessen Einwohner vor feindlichen Invasoren zu retten. Das Indie-Spiel „Aztez“ lebt von der Spannung, die der begrenzte Zeitrahmen setzt. Es geht sowohl darum, Missionen zu erfüllen wie auch um Echtzeit-Gefechte. Jede Aktion muss also auf ihre Wirkung hin abgewogen werden – wer zu spät kommt, wird bestraft.

Wer geschickt spielt, der hat nicht nur acht unterschiedliche Waffen zur Auswahl, um seine Kämpfe zu bestehen. Man kann sich auch die Gunst der mächtigen Aztekengötter sichern, damit sie einen unterstützen. Aber natürlich ist auch dieses Kriegerglück zeitlich begrenzt. Die Minimalanforderungen für Aztez in Windows: Betriebssystem: Windows 7, Prozessor: 2,2 GHz Dual Core, Arbeitsspeicher: 2 GB RAM, Grafikkarte: Intel HD 2000, NVIDIA GeForce 210 oder ATI 4850. Freier Speicherplatz: 700 MB.

Für macOs: Betriebssystem: macOS Sierra, Prozessor: Intel Core i3, Arbeitsspeicher: 2 GB RAM, Grafikkarte: Intel HD 4000 oder Iris Pro Graphics. Freier Speicherplatz 700 MB.

Hier geht es zum Download.

