Heute im McDonald’s “Oster Countdown”: Das Doppelpack

Jährlich startet McDonald’s seinen “großen Ostercountdown”. Bis zum 24. März bietet die Fast-Food-Kette täglich wechselnde Angebote an. Vom McFlurry für einen Euro bis zum McBacon-Burger – mit diesen Deals lockt McDonald’s im Ostercountdown 2020.

Ostern ist zwar noch ein gutes Stück entfernt, das hindert den Fast-Food-Riesen McDonald’s aber nicht daran, schon im Februar seinen “großen Ostercountdown” zu starten. In der speziellen Angebotsaktion bietet McDonald’s täglich wechselnde Deals auf ausgewählte Produkte und Menüs an. Wie bei vergangenen Aktionen ist die Liste mit allen Angeboten auch dieses Mal schon im Vorfeld des offiziellen Starttermins an die Öffentlichkeit gelangt. Inzwischen hat McDonald’s alle Deals auf seiner Website veröffentlicht.

Alle Tage, Angebote und Preise im Überblick.

Heute und morgen im Ostercountdown-Angebot

McDonalds-Angebot heute am 20.02.2020: Ein Doppelpack für 6,99 Euro. Morgen am Freitag, 21. Februar, wird dann der 6er Chicken McNuggets im Ostercountdown zum Preis von 1,00 Euro angeboten. Das Angebot gilt nur an diesen Tagen in allen teilnehmenden McDonalds-Restaurants.

Von wann bis wann läuft der McDonald’s-Ostercountdown?

Offizieller Start für den McDonald’s-Ostercountdown 2020 ist Mittwoch, 19. Februar. Die Angebotsaktion läuft bis einschließlich 24. März, endet also rund 20 Tage vor Ostersonntag, der dieses Jahr auf den 12. April fällt.

McDonald’s-Ostercountdown 2020: Alle Angebote und Preise

35 Tage, 35 Angebote – diese Produkte und Menüs sind zu folgenden Preisen im diesjährigen Ostercountdown von McDonald’s enthalten:

Datum Angebot Preis19.2.2020 Big Mac 1,00 Euro20.2.2020 Doppelpack 6,99 Euro21.2.2020 6er Chicken McNuggets 1,00 Euro22.2.2020 2× McMenü Small 7,99 Euro23.2.2020 20er Chicken McNuggets 4,00 Euro24.2.2020 Doppelpack 6,99 Euro25.2.2020 20er Chicken McNuggets 6,99 Euro26.2.2020 Filet-o-Fish 1,00 Euro27.2.2020 McMenü Small 3,99 Euro28.2.2020 McBacon (exklusiv) 2,49 Euro29.2.2020 Big Rösti McMenü Small 4,99 Euro1.3.2020 20er Chicken McNuggets 4,00 Euro2.3.2020 McFlurry 1,00 Euro3.3.2020 McBacon (exklusiv) 2,49 Euro4.3.2020 6er Chicken McNuggets 1,00 Euro5.3.2020 2× McMenü Small 7,99 Euro6.3.2020 5 Chili Cheese Snackers 1,50 Euro7.3.2020 20er Chicken McNuggets 4,00 Euro8.3.2020 McMenü Small + Happy Meal 7,99 Euro9.3.2020 Big Tasty Bacon McMenü Small 4,99 Euro10.3.2020 McFlurry 1,00 Euro11.3.2020 11er Chicken McNuggets 2,00 Euro12.3.2020 McBacon (exklusiv) 2,49 Euro13.3.2020 2× McMenü Small 7,99 Euro14.3.2020 20er Chicken McNuggets 4,00 Euro15.3.2020 Doppelpack 6,99 Euro16.3.2020 Sparpack: 20er Chicken McNuggets 6,99 Euro17.3.2020 Big Mac 1,00 Euro18.3.2020 McMenü Small 3,99 Euro19.3.2020 Doppel-Chickenburger 2,00 Euro20.3.2020 11er Chicken McNuggets 2,00 Euro21.3.2020 2× McMenü Small 7,99 Euro22.3.2020 McMenü Small + Happy Meal 7,99 Euro23.3.2020 McBacon (exklusiv) 2,49 Euro24.3.2020 McFlurry 1,00 Euro

Hinweise:

Das Doppelpack beinhaltet zwei Burger mit einem Softdrink und Pommes. Das McMenü Small beinhaltet einen Burger mit einem Softdrink und Pommes. 2× McMenü Small beinhaltet zwei kleine Menüs mit jeweils Softdrink und Pommes. Das Sparpack 20er Chicken McNuggets beinhaltet einen Softdrink und Pommes.McDondald’s-Deals: Liste und Gewinnspiele in der App

Die vollständige Liste mit allen Angeboten des McDonald’s-Ostercountdowns 2020 gibt es in der App der Fast-Food-Kette zum Download.

Registrierte Nutzer der McDonald’s-App können während des Ostercountdowns zudem an Gewinnspielen teilnehmen. Die App gibt es für Android und iOS und sie kann in den jeweiligen App-Stores kostenlos heruntergeladen werden.

RND/pf