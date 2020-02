„Find My Mobile“: Mysteriöse „1 1“-Push-Nachricht an Samsung-Nutzer verschickt

Eine merkwürdige Push-Nachricht mit dem Inhalt “1 1” wurde von “Find My Mobile” an alle Samsung-Nutzer verschickt. Weltweit sind Nutzer betroffen. Was hat es damit auf sich?

Hannover. Eine Push-Nachricht der Sicherheits-App „Find My Mobile“ sorgt bei Samsung-Kunden für Fragen. Viele Nutzer von Smartphones des südkoreanischen Herstellers Samsung, bekamen nach dem Aufwachen eine mysteriöse Push-Nachricht mit dem schlichten Inhalt „1 1“. Was bedeutet die Nachricht und müssen sich die Nutzer tatsächlich Sorgen machen?

Mit der Ortungs-App „Find My Mobile“, können Samsung-Nutzer ihr Smartphone oder Tablet orten, falls sie es verloren, vergessen oder es geklaut wurde. Die App kann das Gerät auch sperren, löschen oder klingeln lassen. Dafür muss sich der Nutzer allerdings im Vorfeld bei dem Dienst anmelden und ihm die erforderlichen Berechtigungen erteilen. Merkwürdig hier: selbst Nutzer, die sich nicht für den Dienst angemeldet hatten, bekamen die mysteriöse Push-Nachricht. Nach einem Klick auf die Nachricht passierte jedoch nichts, die Nachricht verschwand einfach.

Betroffene Empfänger müssen sich allerdings keine Sorgen machen dass sie gehackt wurden. Laut Samsung kam es lediglich zu einem Fehler auf den Servern des Dienstes „Find My Mobile“. Nutzer von Samsung-Smartphones haben nichts zu befürchten und können die Nachricht ignorieren. Die Push-Nachricht wurde nicht nur in Deutschland verschickt, sondern weltweit.

RND/hmo

Von Heiko Mohr/RND