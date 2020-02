Es ist offiziell: Rundfunkbeitrag soll auf 18,36 Euro steigen

ARD und ZDF werden teurer: Ab 2021 werden monatlich wohl 18,36 Euro fällig. Das hat die zuständige Finanzkommission empfohlen. Die Bundesländer müssen noch zustimmen. Zehn Fragen und Antworten zum Zankapfel Rundfunkbeitrag.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in Deutschland wird teurer. Statt 17,50 Euro werden ab Januar 2021 voraussichtlich 18,36 pro Monat und Haushalt fällig. Diese richtungsweisende Empfehlung hat die zuständige Finanzkommission abgegeben. Die 16 Bundesländer müssen allerdings noch zustimmen. Trotz der unklaren Lage in Thüringen gilt eine Erhöhung aber als höchst wahrscheinlich. Es wäre die erste Erhöhung seit 2009.

Wer entscheidet, wie hoch der Beitrag sein darf?

Die Entscheidung liegt bei den Bundesländern. Sie halten in einem Staatsvertrag – in diesem Fall dem Rundfunkfinanzierungsstaatsvertrag – die Beitragshöhe fest. Eine Gebührenperiode dauert vier Jahre, die nächste läuft von 2021 bis 2024. Zunächst melden die Sender ihren Finanzbedarf an. Die unabhängige Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten (KEF) prüft diese Angaben – und spricht dann eine Empfehlung über die künftige Höhe aus. Das ist heute geschehen.

Wie viel Geld steht ARD und ZDF zur Verfügung?

Kein deutsches Medienhaus steht finanziell besser da als ARD und ZDF. Rund 8 Milliarden Euro pro Jahr nehmen beide zusammen über den Rundfunkbeitrag ein, der seit 2013 pro Haushalt fällig ist. Allein die Abwicklung dieser Geldflut kostet 170 Millionen Euro pro Jahr. Beim „Beitragsservice“ in Köln (früher: GEZ) arbeiten fast 900 Mitarbeiter. Auch 2018 lagen die Gesamterträge bei rund acht Milliarden Euro, wie aus dem Jahresbericht vom Beitragsservice hervorgeht. Das entspricht einem leichten Plus von rund 0,4 Prozent im Vergleich zu 2017. Es gab fast 46 Millionen Beitragskonten, den Löwenanteil machen Wohnungen mit fast 40 Millionen aus. Daneben gibt es unter anderem Betriebsstätten und Gästezimmer, für die auch Beitragskonten eingerichtet sind. Der Beitragsservice rechnet damit, dass 2019 ein ähnlich hoher Beitrag wie 2018 zusammengekommen ist. Die Erträge verteilen sich auf die einzelnen Landesrundfunkanstalten der ARD, das ZDF, das Deutschlandradio und die Landesmedienanstalten.

Und wie geht es jetzt weiter?

Jetzt sind die Länder am Zug. Zunächst beschließen die Ministerpräsidenten, ob sie den Rundfunkbeitrag ändern wollen. Das könnte am 12. März in der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin passieren. Danach werden die jeweiligen Landtage informiert und Debatten folgen. Weil die Länder den Staatsvertrag miteinander schließen, braucht es eine einstimmige Entscheidung – also 16:0. Erst danach tritt der Vertrag in Kraft. Ziel ist, dass der neue Rundfunkbeitrag ab dem 1. Januar 2021 gilt. Das teilte die Staatskanzlei Rheinland-Pfalz mit, die den Schwerpunkt in der Medienpolitik hat.

Warum wird der Beitrag überhaupt erhöht?

Die Sender argumentieren, dass sie trotz aller Sparbemühungen in finanzielle Nöte kämen, sollte der Beitrag eingefroren werden. Sie hätten ihn gern dauerhaft an die Inflationsrate gekoppelt. Dann wäre er automatisch moderat gestiegen. Dafür gab es keine politische Mehrheit. Derzeit ist der Beitrag nur niedriger, weil die KEF den Beitrag aus Rücklagen um 85 Cent je Haushalt aufstocke. Diese Mittel reichten aber nur noch bis 2020.

Was wollen die Sender?

Mehr Geld. Trotz des öffentlichen Drucks, trotz der anhaltenden Debatte über ihre Legitimation und Aufgaben und trotz der negativen Folgen für ihr Image als nimmersatte Geldverbraucher fordern sie eine kräftige Erhöhung des Monatsbeitrags. Was die Senderfamilien ungern zugeben: Die neue Haushaltsabgabe hat unerwartet viel Geld in die Kassen gespült. 2020 endet die laufende vierjährige Gebührenperiode. Bis Ende 2020 werden die Sender einen Überschuss von 544,5 Millionen Euro verzeichnen – 502 Millionen bei der ARD, 27,7 Millionen beim ZDF und 14,4 Millionen beim Deutschlandradio.

Wo könnten die Sender mehr sparen?

Vor allem in den ostdeutschen Bundesländern ist der Druck auf ARD und ZDF groß. Dort macht vielerorts auch die AfD Druck, die den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gern kräftig beschneiden würde. „Ohne einen höheren Rundfunkbeitrag ab 2021 kommen wir am gewaltigen Kürzen der Programme nicht vorbei“, sagte jüngst Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks und bis Dezember ARD-Vorsitzender. Die politische Frage ist, ob jedes Programm, jedes Webangebot, jedes Orchester und jeder Schwestersender auf Dauer Bestandsschutz haben muss. Hinter vorgehaltener Hand sagen manche bei ARD und ZDF, dass die Spardebatte eine gute Gelegenheit wäre, alte Zöpfe abzuschneiden.

Was will die Politik?

ARD und ZDF erhalten. Für die Demokratie sei der öffentlich-rechtliche Rundfunk systemrelevant, sagt etwa der bayerische Ministerpräsident Markus Söder. Die AfD wolle die öffentlich-rechtlichen Sender dagegen finanziell austrocknen und am Ende zerschlagen. „Sie und andere extreme Gruppen versuchen über den Finanzhebel, das Programm zu beeinflussen. Das ist nicht akzeptabel.“ Nach Söders Einschätzung sind die Hauptprogramme von ARD und ZDF einschließlich der Dritten Programme unverzichtbar. „Aber man kann sich schon überlegen, wie man die Zusammenarbeit von ZDFinfo, ZDFneo, Tagesschau24, One, Phoenix und Alpha verbessern könnte.“

Von Imre Grimm/RND