Al Pacino jagt Nazis – So ist die neue Amazon-Serie “Hunters”

Quentin Tarantino lässt grüßen, wenn Al Pacino in der Serie “Hunters” in New York auf Nazijagd geht. Oberflächlich betrachtet ist die Amazon-Prime-Serie (streambar ab 21. Februar) sehr unterhaltsamer Tarantino-Trash. Doch unter der Siebzigerjahre-Kulisse steckt die Warnung vorm Rechtsruck, der auf dem Weg zurück schon weit gekommen ist.

Über den rechten Umgang mit Nazis, also den historischen, die von von 1933 bis 1945 über Deutschland herrschten, den Zweiten Weltkrieg begannen und den Millionenmord des Holocaust begingen, gibt es verschiedenste Vorstellungen. Der jüdische New Yorker Meyer Offerman bevorzugt definitiv äußerste Gewalt. „Also Mord?“, fragt ihn ein junger Glaubensgenosse im plastikbunt gefilmten Big Apple des Jahres 1977. Für den Jüngling ist die Befreiung von Auschwitz zeitlich exakt so viele Jahre in der Vergangenheit wie die Vereidigung Barack Obamas in der Zukunft. „Nein, Rache“, antwortet ihm der Millionär mit osteuropäischem Akzent. Und die beste Rache, fügt er hinzu, sei nicht einfach weiterzumachen wie bisher. Sondern: „Die beste Rache ist Rache.“ Ganz einfach.

Pacino führt eine Armee skurriler Profikiller an

Wenn jemand die moralische Messlatte beim Umgang mit NS-Verbrechern so tief legt wie Offerman, wenn er sich dafür eine Privatarmee skurriler Profikiller zusammenstellt, die dann untergetauchte SS-Schergen in den USA mit kalkulierter Brutalität um die Ecke bringen, die Opfer also gewissermaßen in Sachen Exekutionsfuror den Tätern nacheifern – dann fühlt man sich in der neuen Amazon-Serie „Hunters“ flugs an Brad Pitts Racheengel Aldo Raine erinnert, der in Quentin Tarantinos Splatter-Kunstwerk „Inglorious Basterds“ den legendären Satz sprach, er wolle weder quatschen noch verhandeln, sondern nur das eine: „Nazis töten!“

Oberflächlich betrachtet könnte also auch das zehnteilige Splatter-Kunstwerk von David Weil ab heute nur von Rache um der Rache Willen handeln. Schließlich reicht es den sieben Vigilanten mit Namen wie Sister Harriet, Lonny Flash oder Roxy Jones nicht, Altnazis gewaltsam aus der Anonymität ihrer heilen Nachkriegsexistenzen zu reißen. Ein erfolgreicher Musikproduzent etwa, der 32 Jahre zuvor als KZ-Aufseher täglich Gefangene zum Singen versammelt und jeden erschossen hatte, der die Töne nicht traf, wird daher nicht einfach liquidiert, sondern mit lauter Musik zu Tode gefoltert. Unterm schrillen Seventies-Trash steckt allerdings mehrehr als nur eine tarantineske Lust an Gewalt, Kulisse, Grenzüberschreitung.

Showrunner David Weil arbeitet Familiengeschichte auf

Nach eigenem Drehbuch (Regie: Alfonso Gomez-Rejon) arbeitet Showrunner Weil auch die Geschichte seiner polnischen Familie auf, die dem Genozid knapp entkommen war. Wenn der fabelhaft verkarstete Al Pacino als lakonischer Offerman beginnt, das Heer der Altnazis in Amerikas Mittelschicht zu dezimieren, wird dies daher durch explizite, aber wohltuend dezente Rückblenden zu den Gräueltaten seiner Opfer illustriert. Das größte aller Menschheitsverbrechen dient hier nicht nur als Leim einer schrillen Fototapete voller Schlaghosen, Chevys, Nostalgie. Hier wird vielmehr der Finger in die Wunde zurückgekehrter Faschismustendenzen in aller Welt gelegt.

Und darauf verweist vor allem der zweite Erzählstrang. Denn parallel zu Offermans Feldzug, auf dem ihn bald auch der eingangs erwähnte Jonah (Logan Lerman) begleitet, arbeitet der frühere „Schlächter“ Biff Simpson (Dylan Bake) mithilfe des jungen Killers Travis (Greg Austin) an der Errichtung eines Vierten Reichs. Somit haben wir hier eine Art nachträglicher Vorstufe der Fantasy-Serie „The Man In The High Castle“, in der Hitler den Krieg gewonnen und Amerika erobert hat. FBI-Agentin Millie Mallone (Jerrika Hinton) kommt schon bald den Mordserien von rechts und links rauf die Spur.

Unterhaltsame Nostalgie und Gegenwartsaufbereitung

Aus dieser Sicht ist „Hunters“ bei aller unterhaltsamen Nostalgie ein relevantes Stück Gegenwartsaufarbeitung. In Nürnberg hätten die Alliierten zwölf Nazis zum Tode verurteilt, erklärt Meyer Hoffman sein radikales Handeln vor dem zögernden Jonah, nachdem dessen Großmutter von Biffs Männern hingerichtet wurde, „zwölf von acht Millionen Tätern“. Ob er denn vom Mossad sei oder der CIA, will der Nachgeborene wissen.

„Ich arbeite für mich“, antwortet der Zeitzeuge, „aber ich habe sechs Millionen Klienten“. Und weitere sieben Milliarden in aller Welt, ließe sich ergänzen. Denn der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das kroch.