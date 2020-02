Vom “Kelly Family”-Konzert zu “Let’s Dance”: Der verrückte Abend von John Kelly

Für viele wäre der erste Auftritt bei “Let’s Dance” schon aufregend genug. Sänger John Kelly hat sich für den Abend gleich zwei Auftritte vorgenommen. Er performt erst mit seiner Familie in Rotterdam, dann geht’s weiter nach Köln in die Tanzsendung.

Ein Konzert in Rotterdam geben und bei der Auftaktshow von “Let’s Dance” in Köln dabei sein – quasi gleichzeitig. Das klingt verrückt, ist aber tatsächlich der Plan von Sänger Der 52-Jährige wollte den Auftritt mit seiner Familie in den Niederlanden nicht absagen, aber auch nicht den ersten Auftritt in der neuen Staffel verpassen.

Auf Instagram schreibt Kelly an seine Fans: “Macht euch keine Sorgen, Holland-Fans. ich werde mich euch zumindest zu Beginn der Show in Rotterdam sein und ich werde mein Bestes für euch geben. Ich werde versuchen, Angelo zu überzeugen, dass ich den Song “El Camino” für euch singen kann, bevor ich gehe. (…) Das ist das beste, was wir machen konnten, damit ich irgendwie beide Events besuchen kann.” Ob es Kelly wirklich noch rechzeitg zu “Let’s Dance” schafft, lesen Sie hier im Liveticker.

RND/lob