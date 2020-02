“Let’s Dance”: So war Laura Müllers erster Auftritt

Dieser Auftritt wurde unter “Let’s Dance”-Fans mit Spannung erwartet: Laura Müller, die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler, tanzte am Freitag zum ersten Mal live bei RTL. Was sie tanzte, wie viel Punkte es gab, und was Joachim Llambi über sie sagte, lesen Sie hier.

Auf diesen Auftritt hat sich nicht nur Michael Wendler gefreut: Viele “Let’s Dance”-Fans hatten dem Auftritt von Laura Müller, der Freundin des Schlagerstars, entgegen gefiebert. Die 19-Jährige tanzte in der Kennenlernshow am Freitagabend mit ihren Promi-Kollegen Tijan Njie und Lili-Paul Roncalli eine Salsa.

Vom Publikum gab es dafür viel Applaus – natürlich auch von Freund Michael, der im Studio dabei war. Nicht ganz so begeistert war die Reaktion von Chefjuror Joachim Llambi. Er ließ die Influencerin wissen: “Frau Müller, Ich kenne Sie leider nicht. Wenn Sie gut tanzen, kriegen Sie gute Punkte. Wenn nicht, dann nicht. Heute war das ordentlich. Hinten raus ein bisschen schwach. Konditionell wissen wir noch nicht, nächste Woche liegt die Wahrheit auf dem Parkett.”

Für Laura gab es von der Jury passable 17 Punkte. Ihre Mittänzer Lili-Paul Roncalli und Tijan Njie erhielten 21 bzw. 23 Punkte.

RND/lob